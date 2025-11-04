Rad-Cross in Herxheim: Marcus Bangert mit erbittertem Kampf

Marcus Bangert steht erstmals in dieser Saison auf dem Podium: Beim „10. Crossrennen Rund ums Waldstadion“ in Herxheim schlug der Baiersbronner zu.
Nachdem Marcus Bangert bei der ersten Station des Elektroland24-CycloCross-Cups, ausgerechnet bei seinem Heimrennen „Cross im Park“ in Klosterreichenbach nach einer Bronchitis seinen Start absagen musste, stieg er am Sonntag nun bei der zweiten Station, dem „10. Crossrennen Rund ums Waldstadion“ in Herxheim, in süddeutschlands wichtigste Crossserie ein.