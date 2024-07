Racemark in Empfingen: Amerikanischer Unternehmer begrüßt Joe Bidens Rückzug

1 Racemark hat seinen deutschen Firmensitz in der Robert-Bosch-Straße in Empfingen. Foto: Jürgen Baiker

Cannon Bailey, Präsident des amerikanischen Familienunternehmens Racemark, das in Empfingen seinen deutschen Standort betreibt, sagt gegenüber unserer Redaktion, wofür es politisch in Amerika jetzt Zeit ist.









Das Gewerbegebiet Autobahnkreuz in Empfingen ist Sitz mehrerer internationaler Unternehmen. Eines von ihnen ist Racemark in der Robert-Bosch-Straße. Rennfahrer Bob Bailey gründete den Hersteller von maßgefertigten Autoteppichen und Autositzbezügen 1964 in den USA. Das Unternehmen ist bis heute in Familienhand. Es hat seinen amerikanischen Hauptsitz in Calhoun im US-Bundesstaat Georgia, rund eine Autostunde von der Metropole Atlanta entfernt.