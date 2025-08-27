Racedays 2025: Die Elite des Bahnsports gibt sich wieder in Berghaupten die Ehre

Top-Fahrer treten am Wochenende an. Die Racedays des MSC Berghaupten bieten am Samstag und Sonntag spannende Rennen auf Speedway- und Langbahn.
Wenn Ende August, Anfang September am Waldsee die Motoren auf Speedway- und Langbahn aufdröhnen, weiß der Beobachter, dass sich der Sommer allmählich seinem Ende zuneigt. Am Samstag und Sonntag stehen der MSC Berghaupten und seine Renntage wieder im Mittelpunkt des Bahnsport-Interesses. Seit Jahrzehnten bürgt der Verein für eine Veranstaltung, die sich in der Reihe national und international namhafter Veranstalter nicht schüchtern verstecken muss.