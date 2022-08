1 Der Mountainbiker Rab Wardell ist kurz nach seinem Titelgewinn an einem Herzstillstand gestorben. Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

Zwei Tage nach seinem Titelgewinn bei den schottischen Meisterschaften ist der Mountainbiker Rab Wardell mit 37 Jahren gestorben. Im Schlaf hatte er einen Herzstillstand erlitten.















Der aus Glasgow stammende Mountainbiker Rab Wardell ist im Schlaf an einem Herzstillstand gestorben, er wurde nur 37 Jahre alt. Zwei Tage zuvor hatte Wardell bei den schottischen Meisterschaften den Titelgewinn geholt. „Er erlitt einen Herzstillstand, während wir im Bett lagen. Ich habe es immer wieder versucht und die Sanitäter waren innerhalb weniger Minuten da. Aber sein Herz hat aufgehört zu schlagen, und sie konnten ihn nicht wiederbeleben“, schrieb seine Lebensgefährtin und zweifache Bahn-Olympiasiegerin Katie Archibald auf Twitter.

Der britische Radsportverband British Cycling würdigte Wardell auf Twitter: „Rab war ein brillanter Fahrer, Freund und Botschafter unseres Sports und wird von so vielen schmerzlich vermisst werden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen vielen Freunden in dieser unglaublich schwierigen Zeit.“

Am Sonntag hatte Wardell im Kirroughtree Forest den Titel trotz drei Reifenpannen geholt. Am Montag war er noch im TV-Programm der BBC zu sehen. Der Schotte war erst Anfang des Jahres Profi geworden. Als Teenager hatte er erstmals an Mountainbike-Wettkämpfen teilgenommen.