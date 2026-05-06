Querung bei „Rossmann“: Kaum Unfälle – Oberndorfer Stadträte wollen trotzdem eingreifen

Querungshilfe für 30.000 Euro? Oder Tempo 30? Darüber diskutierten die Oberndorfer Stadträte im Fall der Von-Gunzert-Straße. Dabei stellt die gar keinen Unfallschwerpunkt dar.
37 Kilometer pro Stunde: So schnell wird durchschnittlich in der Von-Gunzert-Straße gefahren. Das ist das Ergebnis einer 17-tägigen Verkehrsmessung. Ob eine Temporeduzierung auf maximal 30 angezeigt ist oder sogar eine Querungshilfe gebaut werden sollte, diskutierten die Oberndorfer Stadträte nun. Dabei sprechen die Zahlen der Polizei eigentlich eine eindeutige Sprache.