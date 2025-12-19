Querspange Wyhlen: Grenzach-Wyhlen will ausstehende Millionen einklagen

Die Doppelgemeinde will nicht länger auf die fehlenden 4,3 Millionen Euro warten.
Weil acht Ordner voller Unterlagen irgendwo zwischen den beteiligten Stellen verloren gegangen sind, hält die Bahn noch immer 4,3 Millionen Euro zurück, mit denen die Doppelgemeinde einst im Kontext einer Eisenbahnkreuzungsvereinbarung in Vorleistung getreten war. Selbige hatten die Kommune, der Bund und die Deutsche Bahn anno 1997 geschlossen. Damals ging es um den Bau von drei Gewerken: die Unterführung am Bahnhof in Wyhlen, die Querspange „Stück“ und die Querspange Kirchstraße.