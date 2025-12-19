Querspange Wyhlen: Grenzach-Wyhlen will ausstehende Millionen einklagen

Weil acht Ordner voller Unterlagen irgendwo zwischen den beteiligten Stellen verloren gegangen sind, hält die Bahn noch immer 4,3 Millionen Euro zurück, mit denen die Doppelgemeinde einst im Kontext einer Eisenbahnkreuzungsvereinbarung in Vorleistung getreten war. Selbige hatten die Kommune, der Bund und die Deutsche Bahn anno 1997 geschlossen. Damals ging es um den Bau von drei Gewerken: die Unterführung am Bahnhof in Wyhlen, die Querspange „Stück“ und die Querspange Kirchstraße.

Vor Jahren realisiert Diese Bauprojekte sind seit Jahren abgeschlossen und in Betrieb. Gerade mit Blick auf die Realisierung des Projekts Gartenstraße und Querspange Kirchstraße hatte die Gemeinde entsprechende Maßnahmen absichtlich vorfinanziert, damit das Projekt verzögerungsfrei umgesetzt werden konnte. Wegen der verschütt gegangenen Ordner hat die Gemeinde aber einen Restbetrag von 4,3 Millionen Euro nicht erhalten. Lediglich eine Abschlagszahlung von 2,2 Millionen Euro hat den ursprünglich offenen Betrag von 6,5 Millionen Euro ein wenig schrumpfen lassen.

Als Ergebnis aus Beratungen der Haushaltsstrukturkommission hat der Gemeinderat nun beschlossen, dass es so nicht weitergehen könne und dass die Gemeinde den Klageweg beschreiten soll. Dieser interfraktionelle Antrag wurde einmütig angenommen. Bürgermeister Tobias Benz zufolge hat die Verwaltung entsprechende Fachanwälte bereits kontaktiert. Im März könne die Verwaltung dem Gemeinderat einen entsprechenden Sachstandsbericht vorlegen und dabei auch eine juristische Einschätzung geben, welche Handlungsmöglichkeiten die Gemeinde habe. Ursprünglich wollte der Gemeinderat eine solche Präsentation im Februar sehen. Benz stellte aber klar, dass dieser Zeitrahmen zu knapp bemessen sei.

Neue Infos im März