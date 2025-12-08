Querspange Wyhlen: Die Gemeinde wartet immer noch auf Millionen von Euro

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen wartet seit Jahren auf die Erstattung von 4,3 Millionen Euro. Diese hatte sie der Bahn vorgestreckt. Doch dann verschwanden ein paar Aktenordner.
Verkürzt gesagt: Weil acht Ordner voller Unterlagen irgendwo zwischen den beteiligten Stellen verloren gegangen sind, hält die Bahn noch immer 4,3 Millionen Euro zurück, mit denen die Doppelgemeinde einst im Kontext einer Eisenbahnkreuzungsvereinbarung in Vorleistung getreten war. Selbige hatten die Kommune, der Bund und die Deutsche Bahn anno 1997 geschlossen.