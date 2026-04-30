Querelen in der SPD im Kreis Calw: „Ich kann es nicht glauben, dass Teile der SPD so weit gehen würden“

Zur Absicht von Mitgliedern der SPD im Landkreis Calw, ihre Kreisvorsitzende Daniela Steinrode abzusetzen, schrieb uns unsere Leserin Anna Ohnweiler ihre Meinung.
Mit Entsetzen las ich, dass sich das bewahrheitet, was als Gerücht seit Wochen die Runde machte. Ich kann es nicht glauben, dass Teile der SPD so weit gehen würden und damit der Partei enormen Schaden zufügen. Daniela Steinrode braucht die SPD weit weniger als die SPD Daniela Steinrode braucht. Wenn diese Partei Menschen wie Daniela Steinrode keine Chance gibt, könnte es sein, dass sie bald unter der Fünf-Prozent-Hürde landet. Es war gerade ein halber Prozentpunkt, welcher bei der Landtagswahl das verhindert hat. Dass die SPD Einzug in den Landtag halten konnte, ist auch Daniela Steinrode mit ihrem Wahlergebnis zu verdanken.