Querelen in der SPD im Kreis Calw: „Ich kann es nicht glauben, dass Teile der SPD so weit gehen würden“

Zur Absicht von Mitgliedern der SPD im Landkreis Calw, ihre Kreisvorsitzende Daniela Steinrode abzusetzen, schrieb uns unsere Leserin Anna Ohnweiler ihre Meinung.

Mit Entsetzen las ich, dass sich das bewahrheitet, was als Gerücht seit Wochen die Runde machte. Ich kann es nicht glauben, dass Teile der SPD so weit gehen würden und damit der Partei enormen Schaden zufügen. Daniela Steinrode braucht die SPD weit weniger als die SPD Daniela Steinrode braucht. Wenn diese Partei Menschen wie Daniela Steinrode keine Chance gibt, könnte es sein, dass sie bald unter der Fünf-Prozent-Hürde landet. Es war gerade ein halber Prozentpunkt, welcher bei der Landtagswahl das verhindert hat. Dass die SPD Einzug in den Landtag halten konnte, ist auch Daniela Steinrode mit ihrem Wahlergebnis zu verdanken.

Ein starkes Signal für unsere Region: Danke, Daniela Steinrode! Nach einem intensiven und bewegten Wahlkampf ist es Zeit, innezuhalten und eine außergewöhnliche Leistung zu würdigen. Daniela Steinrode hat mit Leidenschaft, Ausdauer und echter Bürgernähe gezeigt, was moderne sozialdemokratische Politik ausmacht.

Beeindruckendes Ergebnis

Mit dem Listenplatz 28 in Baden-Württemberg ins Rennen gegangen, hat Daniela ein beeindruckendes Ergebnis erzielt: Sie landete am Ende auf dem zehnten Platz. Dieser enorme Sprung nach vorne ist kein Zufall, sondern das direkte Resultat ihres unermüdlichen Einsatzes und der hohen Wertschätzung, die sie in der Bevölkerung genießt.

Daniela Steinrode ist nicht nur eine Politikerin – sie ist ein fester Bestandteil unserer Gemeinschaft. Sie kennt die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort aus erster Hand. Ob im Ehrenamt oder im politischen Diskurs, sie packt an, wo Hilfe gebraucht wird. Ihr Wahlkampf war kein Marketingprodukt, sondern ein ehrliches Angebot an die Wähler.

Enormes Potenzial

Dieses Wahlergebnis unterstreicht das enorme Potenzial, das in Daniela Steinrode steckt. Es ist ein Versprechen für die kommenden Jahre. In ihrer Rolle als Kreisvorsitzende besetzt sie eine Schlüsselposition, die für die positive und zukunftsorientierte Entwicklung der SPD in unserer Region von entscheidender Bedeutung ist.

„Danielas Erfolg zeigt, dass Glaubwürdigkeit und tiefe Verwurzelung in der Heimat die Fundamente für politisches Vertrauen sind.“ Ich sage Danke und freue mich auf alles, was noch kommt!

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