Querelen in der SPD im Kreis Calw: „Einen neuen und richtigen Weg gewählt“

Zur Absicht von Mitgliedern der SPD im Kreis Calw, ihre Kreisvorsitzende Daniela Steinrode abzusetzen, schrieben Bernd und Edith Grenzendorf aus Unterschwandorf ihre Meinung.
Endlich hat die SPD mit Frau Daniela Steinrode eine Kandidatin, die auf die Bürger zugeht; das war bisher das größte Problem der gesamten SPD, dass die Bürgernähe total verloren gegangen ist. Ein sehr umfangreiches Engagement – viele Besuche bei kleinen und großen Betrieben – ein Wahlkampf, den man so bisher nicht bei der SPD gefunden hat. Das Wahlergebnis spricht für Daniela Steinrode.