Querelen in der SPD im Kreis Calw: „Ein bloßes „Weiter so“ reicht nicht aus“

Zur Absicht von Mitgliedern der SPD im Landkreis Calw, ihre Kreisvorsitzende Daniela Steinrode abzusetzen, schrieb uns unser Leser Markus Strinz aus Vollmaringen seine Meinung.
Der Wahlkampf von Daniela Steinrode hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in einer neuen, engagierten und bürgernahen Sozialdemokratie steckt. Mit klarem Einsatz, starker Präsenz vor Ort und glaubwürdigen Themen hat sie bewiesen, dass die SPD dann erfolgreich sein kann, wenn sie für Aufbruch und Nähe zu den Menschen steht.