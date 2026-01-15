Querelen an der Spitze: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen früheren Baywa-Chef

Der Münchner Baywa-Konzern ist seit 2024 ein Sanierungsfall. Nun hat die Justiz den langjährigen Ex-Konzernchef im Visier. Der ist einer der prominentesten Wirtschaftsfunktionäre in Bayern.
München - Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bei ihren Ermittlungen rund um die Schieflage des Mischkonzerns Baywa einen der prominentesten bayerischen Wirtschaftsfunktionäre ins Visier genommen: Wegen Untreueverdachts wird gegen den früheren langjährigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Josef Lutz ermittelt, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde bestätigt. Lutz ist Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags und der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern. Der Manager antwortete nicht unmittelbar auf eine Anfrage über die IHK. Zuvor hatten "Süddeutsche Zeitung" und "Münchner Merkur" berichtet. Bisher hat Lutz jede Verantwortung für die Baywa-Krise zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.