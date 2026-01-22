Querdenker in Ebingen: Flugblatt sorgt für Aufregung

Der unbekannte Urheber leugnet Klimawandel, Corona und Pressefreiheit. Die Polizei prüft, ob der Inhalt justiziabel ist.
Ein anonymes, nicht adressiertes Flugblatt mit fragwürdigem Inhalt, das die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland anzweifelt, ist offenbar Ende vergangener Woche in einige Briefkästen in Ebingen eingeworfen worden. Ein Anwohner aus dem Ebinger Norden, der anonym bleiben möchte, informierte unsere Redaktion über den Vorfall. Er hat bereits Ordnungsamt und Polizei informiert.