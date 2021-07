Erste Delegation schon da Viele Mysterien rund um den Besuch des FC Barcelona in Donaueschingen

Am Mittwoch bezieht der FC Barcelona für sieben Tage sein Trainingslager im Öschberghof. Am Samstag 31. Juli, testet der Weltklub in Stuttgart gegen den VfB. Weitere Fakten? Im Moment ist noch alles nebulös.