15 Jahre „Querbeet-live“ und gleichzeitig der 50. Auftritt: Die fünfte Burladinger Partynacht wurde zur großen Geburtstagsparty der Band, zu der geschätzt mehr als 500 Musikbegeisterte in die Burladinger Stadthalle gekommen waren, um mitzufeiern.

Bereits im Vorverkauf waren mehr als 400 Karten verkauft worden. Am Abend kamen dann nochmals zahlreiche Partygäste hinzu.

Die Nautle sorgen für die Logistik

Start war um 20 Uhr, aber schon vorher war die Halle gut gefüllt. Bandmitglied Melanie Schoser äußerte sich in ihrer Begrüßung dann auch erfreut: „Schön, dass um fünf vor acht schon so viele da sind.“

Die Band, so Schoser, sei stolz auf 15 Jahre „Querbeet-live“. Ein spezieller Dank ging an die Narrenzunft Nautle, die die Bewirtung bei der Partynacht sowie die Partylogistik mit Abendkasse und Garderobe übernommen hatte. Und ein spezieller Dank ging ganz zu Beginn auch an den Mann im Hintergrund – er saß tatsächlich ganz außerhalb des Rampenlichts am anderen Ende des Saales: Thomas Wahl sorgte den ganzen Abend am Mischpult dafür, dass die Technik stimmte.

Es wurde ausgiebig getanzt

Dann legte die Band auch schon los mit einem gelungenen Mix von Liedern aus den 1950ern bis zu aktuellen Titeln. Die Gäste wurden keine Minute lang enttäuscht, und je später der Abend, desto launiger wurde die Stimmung – bei den Gästen und bei der Band.

Die Stadthalle war partymäßig ideal eingerichtet: Sitzreihen, Stehtische, Bierbrunnen und Bar waren so angeordnet, dass genug Platz zum Tanzen und zum Plaudern vorhanden war. Auf der großen Tanzfläche konnte, wer wollte, ausgiebig schwoofen.

Eine Party, bei der alles geboten war, von guter Partymusik bis zu hartem deutschem Punkrock. Für letzteren sorgte „Freak Out“, eine Burladinger Newcomerband. „Freak Out“ besteht aus vier Schülerinnen und Schülern aus der Gesamtstadt (paritätisch besetzt: zwei Mädchen, zwei Jungs), die beim Jubiläum des Burladinger Progymnasiums im vergangenen Jahr erstmals aufgetreten sind. Die Partynacht war ihr dritter öffentlicher Auftritt, und sie ließen es, bejubelt von einer großen Fangemeinde im Saal, so richtig krachen.

„Freak Out“ ist mit am Start

Der Auftritt der vier kam an: „Wenn die so weitermachen, werden die eine richtig geile Band“, stellte ein Partygast begeistert fest. Zustimmung fand auch, dass „Querbeet-live“ den Nachwuchstalenten die Bühne für einen Auftritt überlassen hatte. „Querbeet-live“ zog dabei auch Parallelen zur eigenen Anfangszeit. Man sei damals auch für die Möglichkeit dankbar gewesen, vor einem größeren Publikum spielen zu können.

„Freak Out“ konnte aber auch (zugegeben: eher rockigen) Country. Auf weitere Auftritte darf man gespannt sein.

Eine perfekte Geburtstagsparty

Eine perfekte Geburtstagsparty also: wer gute Partymusik gesucht hatte, war hier genau richtig. Man traf sich, man feierte miteinander, man hatte Spaß und gute Laune.

Das Catering der Nautle stimmte, die Partystimmung war gut. Die zahlreichen Partygäste (von jung bis eher gehobenes Alter übrigens) feierten den Geburtstag von „Querbeet-live“ bis spät in die Nacht. Einig war sich das Publikum: „Freuen wir uns auf die sechste Burladinger Partynacht.“