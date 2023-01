3 Wenige Tage später steht er in Venedig. Foto: Hußlein

Seit er 18 Jahre alt ist, reist Paul Hußlein leidenschaftlich gerne per Anhalter. Inzwischen war er schon in den unterschiedlichsten Ecken Europas.















Oberndorf/Venedig - Mit ausgestrecktem Daumen steht er an der Bushaltestelle in Oberndorf (Kreis Rottweil), in der anderen das Pappschild mit seinem Ziel: Freudenstadt. Die schillernd gelb-rote Jacke flattert im Wind. Gut gelaunt lächelt er den vorbeifahrenden Autos entgegen, zwinkert den Fahrern zu und zeigt auf sein gebasteltes Schild. Ein blauer sportlicher Chevrolet wird kurz langsamer, fährt dann aber doch weiter. "Mensch, der wäre es gewesen", meint Paul Hußlein.