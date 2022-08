1 Die Deutschland Tour kommt auf der letzten Etappe durch die Kreise Rottweil, Freudenstadt und Calw. Foto: DT

Die Königsetappe der Deutschland Tour kommt am Sonntag durch den Kreis. Start ist in Schiltach, dann geht es weiter über Freudenstadt Richtung Altensteig.















Nicht erst dank dem tollen Auftreten der deutschen Radprofis bei der Tour de France und der grandiosen Leistungen der Bahnrad-Fahrerinnen und -fahrer ist der Radsport in Deutschland wieder in aller Munde. Auch in unserem Landkreis erfreuen sich Radsportveranstaltungen immer größerer Beliebtheit. Aber auch die Erfolge der lokalen Radsportler wie Nathan Müller, Cedrik Hertkorn, Jana Kesenheimer, Christian Ludewig, Fabian Braun und Marcus Bangert selbst zeigen, dass sich hier was tut.

Einen zusätzlichen Schub könnte nun auch die Deutschland Tour bringen, die sich seit Mittwoch von Weimar aus in Richtung Nordschwarzwald schlängelt.

Schwerer Anstieg

Mit der vorletzten Etappe über 150 Kilometer von Freiburg aus, über den Kaisterstuhl mit der 12 Kilometer langen und sehr schweren Bergankunft auf dem Schauinsland kommt die Deutschland Tour in Baden-Württemberg an. Bereits auf dieser Etappe wird die gesamte Riege der Favoriten um Namen wie Lennard Kämna, Maximilian Schachmann, (beide BORA - hansgrohe), Publikumsliebling und Wahlfreiburger Simon Geschke, Roman Bardet (Team DSM, Siebter der Tour de France) und Pello Bilbao (Bahrain-Victorious, Fünfter des Giro d’Italia) ihre Karten auf den Tisch legen müssen.

Kinzigtalaufwärts wird es spannend

Bei der Schlussetappe des wichtigstem Radsport-Ereignis des Jahres in Deutschland, die über 186,6 Kilometer von Schiltach aus quer durch den Kreis Freudenstadt führt, wird dann allerdings so richtig die Post abgehen. Marcus Bangert, der als Streckenkoordinator für den Kreis Freudenstadt vom Organisationskomitee der Deutschland Tour bestimmt wurde, rechnet damit, dass bereits ab dem scharfen Start auf Höhe der Ruine Schenkenburg Kinzigtalaufwärts die ersten wilden Ausreißversuche losgehen werden, um vielleicht doch noch die Gesamtwertung auf dem Weg nach Stuttgart, dem Finale der Deutschland Tour, nach insgesamt 710 Kilometern und fünf Renntagen zu drehen und sich das begehrte Rote Trikot des Gesamtsiegers überzustreifen.

Am Wochenende wartet auf den Landkreis Freudenstadt und unserer Region ein Sportevent der Extraklasse, das hoffentlich viele Fans und Bewunderer an die Strecke lockt, um unter anderem Publikumsliebling Simon Geschke wie zuletzt bei der Tour de France anzufeuern.

Live-Übertragung im TV

Wie in den Vorjahren ist auch in der kommenden Woche täglich ein mehrstündiges Live-Programm im TV und Live-Stream eingeplant. Am 24. August steigt der MDR um 17.15 Uhr in den Prolog ein. Die anschließenden vier Etappen werden abwechselnd von ARD und ZDF gezeigt. Am Donnerstag übernimmt das Erste ab 16 Uhr. Das ZDF beginnt am Freitag bereits um 15.40 Uhr mit der Übertragung der längsten Etappe der diesjährigen Rundfahrt. Die Bergankunft am Schauinsland können Fans am Samstag ab 16 Uhr live in der ARD verfolgen. Vom Finale in Stuttgart berichtet das ZDF am Sonntag ab 15.50 Uhr. Die Bilder von Deutschlands wichtigstem Radrennen gehen in 190 Länder auf vier Kontinente.

4. Etappe, Sonntag, 28. August: Schiltach – Stuttgart (186,6 Kilometer)

Schiltach: 12.15 Uhr*

Schiltach-Schenkenzell: 12.25 Uhr

Reinerzau: 12.33 Uhr

Schömberg: 12.43 Uhr

Freudenstadt: 12.53 Uhr

Wittlensweiler: 12.58 Uhr

Grüntal: 13 Uhr

Musbach: 13.06 Uhr

Kälberbronn: 13.11 Uhr

Altensteig: 13.30 Uhr

Berneck: 13.35 Uhr

Neubulach: 13.51 Uhr

Holzbronn: 14.06 Uhr

Althengstett: 14.21 Uhr

Rutesheim: 14.48 Uhr

Kornwestheim: 15.22 Uhr

Stuttgart: 15.34 Uhr

*alle Uhrzeiten je nach Schnelligkeit der Fahrer