Quellfest in Donaueschingen

1 Freuen sich auf das kommende Donauquellfest: Tourismusamtsleiter Andreas Haller (von links), Oberbürgermeister Erik Pauly, der Geschäftsführer von Fürstenberg, Georg Schwende, der stellvertretende Zunftmeister der Narrenzunft Frohsinn, Ralf Gliese, sowie Bürgermeister Severin Graf. Foto: Tobias Weißer Der Residenzbereich wird Ende Juni drei Tage zur Festmeile.







Link kopiert



Zwei Jahre haben die Eschinger warten müssen. Am 28. und 29. Juni ist es endlich wieder so weit: Das Donauquellfest steigt. Gemeinsam mit dem am Montag, 30. Juni, stattfindenden Gregorifest wird der Residenzbereich für drei Tage zur Festmeile.