Queere Stuttgarter erzählen Nach dem Outing – „Ich war am Boden und die Kirche hat nachgetreten“
Die katholische Kirche findet es offiziell nicht in Ordnung, wenn Homosexualität ausgelebt wird: Warum wollen manche queere Menschen trotzdem der Kirche angehören?
Frauen, die sich küssen, Männer, die sich zu ihrer Liebe zu anderen Männern bekennen: Im Jahr 2022 machten Menschen aus dem Umfeld der katholischen Kirche in der Bilderserie #OutInChurch öffentlich, dass sie homosexuell oder trans sind. Damals riskierten die Menschen mitunter ihre Jobs, wenn sie in kirchlichen Berufen gearbeitet hatten. Heute ist die Kirche eine andere: Die private Lebensführung ist kein Kündigungsgrund mehr, homosexuelle Menschen dürfen in einem bestimmten Rahmen gesegnet werden. Aber gleichgeschlechtliche Sexualität darf in diesem Glauben eigentlich nicht stattfinden. Wie kann man queer sein und trotzdem seinen Glauben leben? Zwei Menschen aus Stuttgart erzählen ihre Geschichte, wie sie sie erlebt haben.