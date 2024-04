1 Tommi Strohäker vom Bahnhof 1872 (rechts) hatte Joachim Penno zu Besuch. Letzterer sammelt Memorabilien der Mega-Stars. Foto: Thomas Fritsch

Eine goldene Schallplatte von Metallica, Unterschriften von ACDC, oder auch eine Gitarre der Rolling Stones – all das gibt es in Nagold im Bahnhof 1872 zu bestaunen. Inhaber Tommi Strohäker – selbst großer Musikfan – holte nun Joachim Penno zu sich ins Haus. Er reiste mit Stars wie Queen, Madonna, den Backstreet Boys, Michael Jackson oder auch den Rolling Stones.









Ein Name der nicht ganz so berühmt ist, wie die Menschen, über die er so einiges zu erzählen hat: Joachim Penno hat sein Leben in der Musikbranche verbracht. Dabei traf er die ganz großen Stars, bevor sie zu den bekannten Idolen aus der Musikszene wurden.