Quartiersmanagement am Omsdorfer Hang Positives Zeichen in Pandemie setzen

Das umfassende Beratungsangebot und die Einzelfallhilfe im Stadtgebiet Omdorfer Hang konnten bislang und können auch weiterhin gewährleistet werden. Auch der Kindertreff für Kinder ab sechs Jahren (organisiert von Roki, Stadtmission und KiJu) konnte mit Einschränkungen weitestgehend bis Mitte Dezember stattfinden.

Passend zum Advent ließ sich das städtische Kinder- und Jugendreferat eine besondere Überraschung einfallen: Im Stadtgebiet Omsdorfer Hang wurden an die Schulkinder selbstgebastelte Adventskalender zum Anmalen und Rätseln verschenkt und in alle Briefkästen verteilt. Für "Adventsgeschenke to go" sorgte die katholische und evangelische Kirche an den Adventssonntagen. Am weihnachtlich verzierten "Adventsfenster" im Stadtteilbüro Omsdorfer Hang 2 und der geschmückten Terrasse wurde außen eine Schnur gespannt. Für alle Bewohner am Omsdorfer Hang gab es hieran befestigt und für jeden frei zugänglich, jeden Adventssonntagnachmittag eine kleine Überraschung zum Mitnehmen – einen Adventsimpuls, ein Gebet, ein Lied, ein Lichtlein und dergleichen mehr.

Lesen Sie auch: Pandemie: Eine Branche sieht Rot

Und am 6. Dezember verteilten die "Nikoläuse" Isabel Mayer und Evelyn Braun vor allen 150 Haustüren am Omsdorfer Hang Schokoladen-Nikoläuse. Gespendet wurden diese süßen Aufmerksamkeiten vom Kaufland, der Wärmestube Rottweil, der Katholischen Kirche Rottweil und dem Stadtteilbüro Omsdorfer Hang.

"Schön, dass Arbeit im Quartier Unterstützung findet"

Und es gibt noch ein ganz besonders "Highlight" im wahrsten Sinne des Wortes: Auf Initiative des Stadtteilbüros und mit großer Unterstützung der Stadt Rottweil konnte in diesem Jahr erstmals eine zwölf Meter hohe Bestandstanne nahe des Gemeinschaftsplatzes am Omsdorfer Hang festlich beleuchtet werden. Isabel Mayer hofft, dass das strahlende, warme Licht des Baumes gerade in den Zeiten der Coronapandemie ein Zeichen des Zusammenhalts und der Hoffnung sein kann und die Herzen aller Bewohner im und um den Omsdorfer Hang mit Freude erfüllt.

Auch das Stadtgebiet Hegneberg, welches von Isabel Mayer im Rahmen des Quartiersmanagement ebenfalls betreut wird, darf sich auf eine schöne Weihnachtsüberraschung freuen, verrät Mayer. Sie bedankt sich bei allen Helfern und Spendern und fügt hinzu: "Es ist einfach schön und wichtig, dass die Arbeit im Quartier Unterstützung findet."