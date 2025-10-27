Quartiersarbeit in Lörrach: Zweijähriges Projekt im Neumattquartier beginnt

Die Quartiersarbeit in der Lerchenstadt wird mit 85 000 Euro an Fördermitteln vom Land bezuschusst.
Der Förderantrag ist bewilligt – die Quartiersarbeit im Lörracher Neumattquartier kann beginnen. Mit dem Projekt „Miteinander der Generationen und Nationen im Neumattquartier“ erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 85 000 Euro aus dem Landesprogramm „Quartiersimpulse – nachhaltige Quartierentwicklung seit 2019“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und der Allianz für Beteiligung.