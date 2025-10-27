Quartiersarbeit in Lörrach: Zweijähriges Projekt im Neumattquartier beginnt

Die Quartiersarbeit in der Lerchenstadt wird mit 85 000 Euro an Fördermitteln vom Land bezuschusst.

Der Förderantrag ist bewilligt – die Quartiersarbeit im Lörracher Neumattquartier kann beginnen. Mit dem Projekt „Miteinander der Generationen und Nationen im Neumattquartier“ erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 85 000 Euro aus dem Landesprogramm „Quartiersimpulse – nachhaltige Quartierentwicklung seit 2019“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und der Allianz für Beteiligung.

Zum Hintergrund im Neumattquartier Das Projekt rückt ein seit Jahrzehnten international bewohntes Quartier in den Mittelpunkt, dessen Bewohnerschaft überwiegend sozioökonomisch benachteiligt ist. Besonders Senioren mit Migrationserfahrung konnten bisher nur schwer in bestehende Angebote eingebunden werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach. Sprachliche und kulturelle Barrieren schränken ihre gesellschaftliche Teilhabe ein.

Ziel des neuen Projekts ist es daher, diese Menschen gezielt anzusprechen, gemeinsam mit ihnen und weiteren zivilgesellschaftlichen Partnern passgenaue Formate zu entwickeln und ein dauerhaftes Netzwerk nachbarschaftlicher Hilfe und Begegnung zu schaffen.

Zentrale Ziele des Projekts sind der Aufbau von Zugängen zu Senioren mit sprachlichen und kulturellen Barrieren, Bedarfserhebung vor Ort, die Entwicklung generationen- und nationenübergreifender Angebote, die Weiterentwicklung bestehender Netzwerke und Projekte sowie die Aktivierung ehrenamtlichen Engagements und nachbarschaftlicher Hilfe.

Umgesetzt wird das Projekt in Kooperation mit der Schubert-Durand-Stiftung und dem Familienzentrum Lörrach. Eine externe Fachberatung begleitet die Umsetzung, wie es die Fördervoraussetzungen vorsehen. Die Projektlaufzeit beträgt 24 Monate und beginnt im Herbst 2025. Die Leitung des Projekts liegt bei Inga Schwarz, der Integrationsbeauftragten der Stadt Lörrach.

„Wir freuen uns sehr über die Förderzusage des Landes Baden-Württemberg. Mit diesem Projekt setzen wir ein starkes Zeichen für Teilhabe, Zusammenhalt und ein gutes Miteinander in unserer Stadt. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern im Neumattquartier zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger gelingt und neue Perspektiven für ein gutes und solidarisches Älterwerden eröffnet“, unterstreicht Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Erfolgreiche Projekte auf den Weg gebracht

Mit dem neuen Projekt knüpft Lörrach an die erfolgreiche Quartiersarbeit der vergangenen Jahre an. Bereits in Stetten-Dorf, Hauingen und Brombach sowie auf dem Salzert wurden mit Unterstützung des Landesprogramms „Quartiersimpulse“ vielfältige, überwiegend ehrenamtlich getragene Angebote umgesetzt – von Mittagstischen bis zu gemeinsamen Frühstückstreffen. Auch im Neumattquartier sollen generationenübergreifende Begegnungen künftig das Miteinander stärken und die Lebensqualität der Menschen vor Ort verbessern.