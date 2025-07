Quartier in Lörrach: Was 25 Jahre Innocel Innovations-Center bewirkt haben

Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach hat bei hochsommerlichen Temperaturen ihre Mieter sowie ihre Partner und Nachbarn im Innocel-Quartier zu einem Quartiersfest eingeladen. Anlass war das 25-jährige Bestehen des Innocel Innovations-Centers Lörrach. Mehr als 200 Gäste aus dem Quartier folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, rund um den Foodtruck und den Eiswagen ins Gespräch zu kommen, heißt es in einem Pressebericht. Oberbürgermeister Jörg Lutz freute sich als Aufsichtsratsvorsitzender der WFL über die überwältigende Resonanz.

In seinem Grußwort ging Lutz auf die schwierige Ausgangssituation Ende der 1990er Jahre ein. Angesichts der Schließung des Großversandhauses Schöpflin und des drohenden Arbeitsplatzabbaus bei der KBC bewies der Gemeinderat der Stadt Lörrach Mut und Weitsicht, heißt es weiter. Die Stadt erwarb im Rahmen des Landessanierungsprogramms nicht nur 40 000 Quadratmeter Betriebsfläche von der KBC, sondern gründete auch die Innocel Innovations-Center Lörrach GmbH.

Lesen Sie auch

Das Gebäude und mehr

Ziel war, mit dem Innocel Innovations-Center ein Signal des Aufbruchs zu setzen und gute Rahmenbedingungen für Gründungen und neue Arbeitsplätze zu schaffen

Das Innocel-Gebäude ist ein Stück Industriegeschichte mitten im Dreiländereck. Bis zum Jahr 1929 wurden hier auf langen Tischen exklusive Stoffe mit handgefertigten Holzmodeln bedruckt. Der markante viergeschossige Industriebau wurde um das Jahr 1854 errichtet und steht seit 1996 unter Denkmalschutz. Im Jahr 2000 erwarb eine Investorengruppe um Dieter Trimpin das Gebäude von der Stadt und ließ es in nur 14 Monaten nach Plänen von Frank Hovenbitzer vom Büro Wilhelm und Hovenbitzer sanieren und modernisieren. Die Modernisierung wurde finanziell unterstützt im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Der Spatenstich mit Grundsteinlegung fand am 1. Dezember 2000 statt, die Einweihung konnte am 24. April 2002 gefeiert werden. Seitdem bietet das 90 Meter lange Gebäude mit seinen 4200 Quadratmetern Fläche als Sitz des Innocel Innovations-Centers Lörrach Raum für innovative Ideen und zukunftsorientierte Unternehmen.

Die Unternehmen

Aktuell bilden 37 Unternehmen aus den Profilschwerpunkten Life Sciences, Medizintechnik, Digitale Innovationen und nachhaltiges Wirtschaften die Standortgemeinschaft. Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach, früher Innocel Innovations-Center Lörrach, ist Generalmieterin und Betreiberin des Innovations- und Gründerzentrums. Die Gesellschaft wurde am 12. Mai 2000 gegründet. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Lörrach. OB Lutz ist Aufsichtsratsvorsitzender der GmbH. Geschäftsführerin ist Marion Ziegler-Jung, die seit 1996 Wirtschaftsförderin der Stadt Lörrach ist.

Neben dem Betrieb des Innovations-Centers kümmert sich das Team der WFL um die Themen Gewerbe- und Standortentwicklung, Innenstadtentwicklung sowie im Bereich Fachkräfte- und Nachwuchsförderung auch um die administrativen Aufgaben des Vereins phaenovum Schülerforschungszentrums Lörrach-Dreiländereck.

Das Profil

Das Innocel-Quartier hat sich zu einem modernen Gewerbegebiet mit Vorbildcharakter entwickelt, bilanzieren die Verantwortlichen weiter. Der Profilschwerpunkt liegt im Bereich Life Sciences. Neue wissensintensive Arbeitsplätze sind entstanden. Die innenstadtnahen Flächen wurden dicht bebaut mit hohem architektonischem und energetischem Anspruch. „Diese gemeinsame Identität wurde beim Innocel-Quartiersfest spürbar“, heißt es.