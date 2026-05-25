Quartier „Am Nollinger Berg“: Wohn-Vision fürs frühere Klinik-Areal

Der Siegerentwurf für die Überbauung auf dem ehemaligen Krankenhausareal fand die klare Zustimmung des Gemeinderats.
„Es entsteht ein Wohnquartier mit Niveau. Die Passung ist sehr gut.“ Mit diesen Worten leitete Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Vorstellung des siegreichen Entwurfs für das neue Quartier „Am Nollinger Berg“ durch die K9 Architekten Freiburg ein. Mit „guter Passung“ meinte er unter anderem die an die Umgebung angepasste Baukörperstruktur bei einer gleichzeitig guter Sichtbarkeit.