Quartier „Am Nollinger Berg“: Wohn-Vision fürs frühere Klinik-Areal

Der Siegerentwurf für die Überbauung auf dem ehemaligen Krankenhausareal fand die klare Zustimmung des Gemeinderats.

„Es entsteht ein Wohnquartier mit Niveau. Die Passung ist sehr gut.“ Mit diesen Worten leitete Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Vorstellung des siegreichen Entwurfs für das neue Quartier „Am Nollinger Berg“ durch die K9 Architekten Freiburg ein. Mit „guter Passung“ meinte er unter anderem die an die Umgebung angepasste Baukörperstruktur bei einer gleichzeitig guter Sichtbarkeit.

Hochqualifizierte Wettbewerbsteilnehmer Zur Mehrfachbeauftragung waren drei für eine städtebauliche Planung sehr geeignete Architekturbüros eingeladen worden, welche hochqualifizierte Arbeiten einreichten, die unterschiedliche Philosophien verfolgten.

Peter Gresens von der Immobilienfirma alea real GmbH, welche die Stadt Rheinfelden und die Wohnbau Rheinfelden beratend begleitet hatte, erklärte die Bewertungskriterien für die Entwürfe. Zu diesen gehörte nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit.

Entwurf passt städtebaulich und landschaftlich

Den einstimmigen Entscheid der Preisgerichts verdankt der Siegerentwurf nach Gresens‘ Worten der „klaren Körnung in einer eher kleinteiligen Bebauung“, sowohl harmonisch eingebettet in die gegebene landschaftliche Struktur als auch ins städtebauliche Bild mit der Nachbarschaft „Am Vogelsang“. Gresens wies zudem auf die Möglichkeit einer flexiblen Weiterentwicklung hin.

Für Christiane Ripka, die Leiterin des Stadtbauamts, stellt der Entwurf der K9 Architekten die geeignete Grundlage für einen Bebauungsplan dar; eine Überarbeitung und Vertiefung wird folgen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für die Bürgerbeteiligung eine öffentliche Informationsveranstaltung geplant.

Gemeinderäte vom Ergebnis überzeugt

Die Rheinfelder Gemeinderäte begrüßten das Ergebnis der Mehrfachbeauftragung und waren sich einig, dass der Siegerentwurf die angestrebte Schaffung eines naturnahen und modernes Wohnens bestmöglich verwirklichen könne. Sowohl Rainer Vierbaum von der CDU als auch Kollegin Karin Paulsen-Zenke von der SPD lobten zudem das zügige Tempo, mit dem alle Beteiligten ans Werk gegangen sind.

Leise Bedenken bezüglich Wirtschaftlichkeit

Leise Bedenken gab es in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, die laut Eberhardt tatsächlich noch „sauber diskutiert“ werden müsse.

Allerdings sei die Möglichkeit einer flexiblen Nachverdichtung durchaus gegeben und dies wohl sogar ohne Erstellung zusätzlicher Baukörper. Damit befürwortete er indirekt den Vorschlag von Dietmar Häßler (Freie Wähler), über die Schaffung zusätzlicher Geschosse nachzudenken. Joachim Vetter (AfD) mahnte noch an, dass genügend Parkplätze zur Verfügung stehen sollten. Jörg Moritz-Reinbach (Grüne) äußerte sich positiv darüber, dass ökologische Aspekte in der Planung mit berücksichtigt wurde. Gleiches war auch von Anette Lohmann (GAR) zu hören. „Das Zukunftsweisende an dem Entwurf soll bei Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte erhalten bleiben“, hinterlegte Moritz-Reinbach.

Enge Zeitschiene soll eingehalten werden

Rheinfeldens Stadtoberhaupt bedankte sich für die vielen positiven Rückmeldungen aus dem Gemeinderat und sicherte eine Beibehaltung der engen Zeitschiene zu. Er merkte an, dass die Wohnbau Rheinfelden und die Stadt das Gelände des vormaligen Krankenhaus-Areals nicht alleine bebauen werden, sondern eine Vergabe von Baufeldern an unterschiedliche Bauträger vorgesehen ist.

Der Siegerentwurf wurde vom Gemeinderat einstimmig angenommen ebenso wie der Antrag der Verwaltung, diesen Entwurf weiter auszuarbeiten und die Bauleitplanung fortzuführen.

Aktuell ist der Siegerentwurf als Modell im Foyer des Rathauses ausgestellt. Am 10. Juni wird es eine weitere öffentliche Führung zusammen mit Vertretern des Planungsbüros geben.