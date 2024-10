1 Quartier 4 in der Färberstraße 17 in Villingen: Das sind (von links) Bianca Rosenauer, Benni Bossert, Erol Karaosmanoglu, Maria Schmidke und Werner Engesser. Foto: Eva-Maria Huber

Wie könnten die idealen Kunden aussehen, die aus dem Quartier 4 in der Färberstraße 17 kommen? Sie tragen einen betörenden Duft, am Finger einen Ring mit einem schwarzen Turmalin, um die Schulter hängt eine Tasche mit floralem Design, in dem ein Foto steckt mit hippen Schwarzwald-Motiven.









Link kopiert



Quartier 4 und das mitten in der historischen Innenstadt: „Der Name sollte ein wenig an einen Berliner Schuppen um die Ecke erinnern“, so Benni Bossert zum neuen Concept-Store in der Färberstraße.