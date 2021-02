Quarantäne statt Urlaub Wer muss die Reise bezahlen?

Eigentlich wollte Marion H. mit ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar wie schon seit Jahren in den Sommerurlaub fliegen. Die Reise nach Griechenland mit der Tui war schon lange gebucht und bezahlt, doch dann kam die Corona-Pandemie. Als klar wurde, dass die Infektionszahlen in den Sommermonaten sinken und Urlaub zumindest unter eingeschränkten Bedingungen wieder möglich ist, bot die Tui eine Umbuchung von Griechenland an den Chiemsee an. Beide Ehepaare waren einverstanden, zumal dafür ein Bonus in Höhe von 50 Euro gutgeschrieben wurde. Dann kam der Anruf vom Gesundheitsamt.

Für Marion H. sei es selbstverständlich gewesen, sich umgehend in Quarantäne zu begeben und als eventuell Corona-Infizierte keine Reise anzutreten. "Auch das Hotel hat klar gesagt, dass das gar nicht erlaubt ist", verdeutlicht Marion H., deren Mann sich übrigens nicht in Quarantäne begeben musste, da er keinen direkten Kontakt zu der infizierten Arbeitskollegin hatte. Dass sie von der Tui aber nur 328 von ihren 1640 Euro zurückerhält, konnte die Calwerin nicht nachvollziehen – denn sie habe schließlich keine andere Wahl gehabt als sich an die behördlich angeordnete Quarantäne zu halten. Marion H.: "Das Gesundheitsamt hatte mir noch am Telefon gesagt, dass wir das Geld für den Urlaub bestimmt zurückbekommen." Doch nach den ersten Briefwechseln stellt sich heraus: Der Reiseveranstalter bleibt bei seinem Standpunkt.

Veranstalter ist im Recht

Der Schwarzwälder Bote hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit dem Fall konfrontiert – und die sagt: Tui ist im Recht. "Der Reiseanbieter kann nichts für die Erkrankung und wenn die Reise wie geplant stattfindet, so hat der Reisende die Folgen seiner Erkrankung zu tragen", sagt Pressesprecher Oliver Buttler ganz grundsätzlich und ergänzt: "Problematisch ist, wie der Fall zu beurteilen ist, wenn man vorsorglich in Quarantäne geschickt wird. Dies ist gerichtlich noch nicht geklärt."

Buttler rät, sich auch nicht auf eine Reiserücktrittsversicherung zu verlassen: "Wenn der Urlauber nicht selbst krank ist, sondern nur vorsorglich in Quarantäne muss, dann greift eine Reiserücktrittsversicherung nicht, da diese eine Krankheit des Versicherungsnehmers, also des Reisenden voraussetzt." Buttler macht darauf aufmerksam, dass eine Coronaerkrankung bei Reiserücktrittsversicherungen teilweise sogar explizit in den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen ist.

Fälle wie der von Marion H. stehen bei der Verbraucherzentrale derzeit an der Tagesordnung. "Wir haben seit Beginn der Coronakrise eine Flut an Beratungsanfragen zu diesen Themen. Derzeit führen wir zahlreiche juristische Verfahren gegen Reiseanbieter und Airlines, welche unzulässigerweise nicht Rückerstattungen vornehmen, Zwangsgutscheine verschicken oder die Reisenden falsch über ihre Rechte informieren", sagt Buttler.

Keine Beschwerden von Reisenden, die in Quarantäne geschickt wurden

Anders sieht es aus beim für das Gesundheitswesen zuständigen Sozialministerium von Baden-Württemberg. Laut Pressesprecher Pascal Murmann seien in Stuttgart bislang keine Beschwerden von Reisenden eingegangen, die in Quarantäne geschickt wurden und deshalb auf ihren Reisekosten sitzen bleiben. "Im Übrigen appellieren wir an die Menschen im Land, in der gegenwärtigen Situation auf alle nicht notwendigen Reisen zu verzichten", sagt der Ministeriumssprecher wenig zimperlich zu dem Fall von Marion H. Dass das Land Baden-Württemberg in solch einer Situation finanziell einspringt, weil die Quarantäne schließlich vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, hält Murmann für abwegig, denn: "Das Infektionsschutzgesetz gewährt nur die Erstattung eines Verdienstausfalls, der aufgrund einer Quarantäne eingetreten ist. Bei den Kosten für eine nichtangetretene private Reise zu Vergnügungszwecken handelt es sich nicht um einen Verdienstausfall."

Lesen Sie auch: Reisen in Corona-Zeiten: Das ist möglich

Die Verbraucherzentrale sieht das jedoch skeptisch. Buttler: "Die spannende Frage letztlich ist, ob der Reisende Erstattung von der Behörde verlangen kann, wenn der Reisende fälschlicherweise in Quarantäne geschickt wird. Dies wird von Behörden mit der Begründung verneint, dass behördliche Anordnungen gegenüber Unternehmen nach dem Infektionsschutzgesetz zu einer entsprechenden Erstattung führen kann, nicht aber jedoch gegenüber Privatpersonen. Die Quarantäneanordnung ergeht gegenüber dem Reisenden, nicht gegenüber dem Unternehmen. Dies ist meines Erachtens so aber nicht unbedingt haltbar. Auch bei anderen behördlichen Maßnahmen gegenüber Privatpersonen wie fälschlicher Inhaftierung bekommen Privatpersonen eine entsprechende Entschädigung."

Tui am Ende kulant

Zumindest für Marion H. hat die Angelegenheit aber noch einen halbwegs glimpflichen Ausgang genommen. Die Calwerin lieferte sich einen monatelangen Papierkrieg mit Tui. Vor wenigen Tagen – fast ein halbes Jahr nach der ausgefallenen Reise – erklärte sich der Marktführer dann freiwillig dazu bereit, die Stornogebühr von 80 auf 20 Prozent zu senken. Marion H. kostet der ausgefallene Urlaub dank dieser Kulanzregelung nur noch 328 Euro. Ihr Rat: "Nicht aufgeben. Hätten wir schon nach dem ersten Brief von der Tui aufgegeben, wäre das ganze Geld weg gewesen."

Der nächste Urlaub steht bei Marion H. Ende Februar an: Skifahren – wenn es die Corona-Situation zulässt. Genau wie die Griechenland-Reise hatte sie die Hütte in den Bergen schon vor der Pandemie gebucht. Ansonsten will sie erst wieder in den Urlaub fahren, wenn die Pandemie vorbei ist. "Aber nie wieder mit Tui", unterstreicht Marion H.