1 Möglicherweise durch einen technischen Defekt im Bereich der Solaranlage könnte ein Brand in einer Zwischendecke eines Schuppens in der Tiersteinstraße ausgelöst worden sein. Foto: Wegner

Bei der Rückkehr von einem Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls entdeckt ein Feuerwehrmann Qualm im Schuppen seiner Nachbarn – und ruft seine Kollegen.









Link kopiert



„Heizen die Nachbarn jetzt so heftig mit Holz?“, fragte sich der stellvertretende Schramberger Abteilungskommandant Arno Zehnder bei seiner Rückkehr nach einem Einsatz in Sulgen nach Hause in die Schramberger Tiersteinstraße.