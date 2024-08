Die Städte und Gemeinden Schramberg, Lauterbach, Schiltach, Schenkenzell, Hornberg, Gutach, Hausach, Mühlenbach, Hofstetten, Steinach, Fischerbach, Haslach und Wolfach, vertreten durch den Schwarzwald Tourismus Kinzigtal, beabsichtigen, einen neuen verbindenden Qualitätswanderweg „Kinzigtalsteig“ umzusetzen.

Mit der Projektplanung beauftragt wurde die Firma Tour Konzept aus Schonach. Gemeinsam mit den Kommunen sowie etlichen ehrenamtlichen Streckenexperten, vor allem aus den Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins, wurde ein möglicher Streckenverlauf erarbeitet, informiert die Schwarzwald Tourismus Kinzigtal.

Vier Prozent neu auszuweisen

Dieser verbindet alle Kommunen und viele landschaftliche Highlights des Projektgebiets miteinander und soll als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert werden. Zu 96 Prozent verläuft der Streckenentwurf auf bereits beschilderten Wanderwegen, vier Prozent der Strecke wären neu auszuweisen.

Schwarzwaldtypische Motive entlang des künftigen Wegs. Foto: Schwarzwald Tourismus Kinzigtal

Der geplante Mehretappenwanderweg soll auf der gesamten Länge mit einer neuen „Kinzigtal-Raute“ ausgeschildert werden. Ziel dieser Maßnahme ist eine bessere Vernetzung der beteiligten Gemeinden, die Schaffung eines gemeinsamen touristischen Leuchtturmprodukts für die Region und die Lenkung von Wandergästen.

Verlauf in den Rathäusern

Der derzeit geplante Streckenentwurf, der sich aktuell in der Abstimmung befindet, kann online eingesehen werden und hängt in den Rathäusern aller beteiligter Städte und Gemeinden aus. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort, den Forst- und Naturschutzbehörden, den Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins, Vertretern der Waldbesitzvereinigungen, Vertretern der Jagd sowie Forst BW am sogenannten „Runden Tisch“ erarbeitet.

Nun erhalten alle vom Wegekonzept Betroffenen die Gelegenheit, ihre Wünsche und Anmerkungen in das Verfahren mit einzubringen. Vor allem betroffene Privatwaldeigentümer sollen auf diese Weise erreicht werden, um ihre Interessen bei der Planung berücksichtigen zu können.

Streckenverlauf: www.schwarzwald-kinzigtal.info/wandersteig-1