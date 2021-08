1 Die SGM Rexingen/Dettingen (weiß) spielt in der Qualifikationsrunde gegen die SG Herzogsweiler/Durrweiler. Foto: Schwarzwälder Bote

Bezirkspokal: VfR Sulz ist direkt weiter

Der diesjährige Bezirkspokalwettbewerb wird mit zwei vorgezogenen Qualifikationsspielen gestartet. Eine Partie wurde aufgrund von Spielermangel bereits abgesagt.

Die Partie zwischen dem SV Tumlingen-Hörschweiler und dem VfR Sulz musste aufgrund Spielermangels auf Seiten der Waldachtäler bereits abgesagt werden. Zu hoffen bleibt, dass der Wettbewerb trotz langsamer steigender Inzidenzwerte in dieser Saison fertig gespielt werden kann.SGM Dettlingen/Bittelbronn/Schopfloch/Dießen II – SV Huzenbach (Mittwoch, 18.30 Uhr). Der A-Ligist aus Huzenbach ist in seiner Pokalpartie auf der Sportanlage im Wickenäcker sicherlich leicht zu favorisieren, wenn sich auch die Murgtäler noch mitten drin in der Vorbereitung auf den Rundenstart befinden. Für die Spielgemeinschaft ist die Partie gegen den A-Ligisten erst die zweite Partie unter Wettkampfbedingungen und unter diesen Umständen wäre ein Weiterkommen der Gastgeber sicherlich eine kleine Überraschung.SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen – SG Herzogsweiler/Durrweiler (Mittwoch, 19 Uhr). Für Sahir Savranliglu ist die Bezirkspokalpartie gegen den Bezirksligisten das erste Pflichtspiel nach seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein, dem ASV Rexingen. Für die Gastgeber sollen mit ihm und seinem Co-Trainer Clayton Zwetsch wieder bessere Zeiten anbrechen. Gästetrainer Ümit Dagistan wird seine Mannschaft ins Gewissen reden, den A-Ligisten nicht zu unterschätzen.