Qualifiziert für Bundessiegerprüfung: Schäferhundeverein Schweighausen feiert große Erfolge

Bei der Landesgruppen-Ausscheidung (LGA) in Waghäusel konnten Hundesportler aus der gesamten Region ihr Können unter Beweis stellen. Unter den Teilnehmern, teilt der Schäferhundeverein Schweighausen mit, war auch Klaus Binder aus Schweighausen, der mit dem fünfjährigen Rüden „Vodan“ vom Leipheimer Moor eine beeindruckende Leistung zeigte und sich damit für die bevorstehende Bundessiegerprüfung (BSP) qualifizierte.

Besonders bemerkenswert ist, dass Klaus Binder und Vodan sich erst einen Monat vor der LGA auf einer Qualifikationsprüfung den Startplatz sichern konnten. Die Vorbereitung war nötig geworden, da der eigentliche Besitzer von Vodan, Marius Köhler, aufgrund eines Sprunggelenkbruchs nicht selbst trainieren konnte. Klaus Binder übernahm das Training für Vodan und führte ihn zu einem großartigen vierten Platz.

Ortsgruppe drückt alle Daumen und Pfoten

Die Ortsgruppe Schweighausen ist stolz auf das erfolgreiche Duo, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wir sind stolz, dass wir erneut ein Team aus Schweighausen bei einer so wichtigen Prüfung vertreten sehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Marc Winterer. „Klaus und ,Vodan’ haben unter schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit geleistet, und wir drücken ihnen für die Bundessiegerprüfung alle Daumen und Pfoten.“

Nicht nur Klaus Binder konnte bei der LGA glänzen. Auch seine Tochter Jessica Binder zeigte mit ihrer sechsjährigen Hündin Naduah von Trogida eine starke Leistung und erzielte eine beeindruckende Platzierung. „Herzlichen Glückwunsch auch an Jessica“, so der Vereinsvorsitzende. „Es ist inspirierend zu sehen, wie beide Generationen in unserem Verein so erfolgreich sind.“

Ein weiterer Grund zur Freude für die OG Schweighausen ist der Erfolg des stellvertretenden Vorsitzenden Dirk Wernet. Auch er hat bei der LGA als Figurant herausragende Leistungen gezeigt und hat nun die Möglichkeit, sein Können im weiteren Verlauf bei der Bundessiegerprüfung und möglicherweise auch bei der Weltmeisterschaft der Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV) unter Beweis zu stellen. „Wir drücken auch Dirk alle Daumen und sind stolz auf unsere Mitglieder“, betonte der Vereinsvorsitzende abschließend.

Die intensive Vorbereitung auf die bevorstehenden Prüfungen laufe bereits, und die Ortsgruppe fiebere den Herausforderungen gespannt entgegen.