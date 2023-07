SBFV-Pokal, Qualifikation: SV Renchen – FV Langenwinkel 3:7 (0:6). Problemlos erreichte der favorisierte Landesligist die Pokal-Hauptrunde. Gerade in den ersten 25 Minuten pressten die Lahrer den Kontrahenten tief in die eigene Hälfte, eroberten immer wieder Bälle und suchten kompromisslos den Abschluss. „Wir konnten Renchen in dieser Phase kalt erwischen, haben auch sich bietende Möglichkeiten konsequent in Tore umgewandelt“, skizzierte Trainer Klaus Stefan. Bis zur Halbzeit hatte Langenwinkel bereits sechs Treffer vorgelegt.

Stefan setzte in seiner Startelf auf sechs Neuzugänge, wovon Madalin-Alin Livan doppelt traf und auch Eliesse Chahid sein erstes Pflichtspiel-Tor erzielen konnte. Die Eindrücke der einseitig verlaufenden ersten 45 Minuten konnte der Trainer so zusammenfassen: „Läuferisch waren wir klar besser, haben auch in dieser Höhe nicht unverdient geführt. Die erste Halbzeit hat viel Gutes gezeigt.“

Unsere Empfehlung für Sie Anzeige Vereinsvorstellung FV Langenwinkel Nach einer schwierigen Saison haben den FV Langenwinkel sieben Spieler verlassen. Neun Neuzugänge gibt es. Abstiegssorgen soll es keine geben.

Im Laufe der zweiten Hälfte setzte über Renchen dann heftiger Regen ein. Ein Umstand, der eher den Gastgebern mit ihrer bekannt körperlich robusten Spielweise nützte. Binnen zehn Minuten passte sich auch das Ergebnis auf 2:7 an, wobei Mika Fleig den vierten Treffer eines FVL-Neuzugangs verbuchte. Enrique Aluwanga im SVR-Tor rückte in der Folge mehrfach in den Mittelpunkt, bewahrte die Seinen vor noch deutlich mehr Gegentreffern. Das Spiel verlief ausgeglichener, da sich der Favorit zunehmend dem Bezirksligist aus Renchen anpasste, nicht mehr alles riskierte.

Nächster Gegner ist Verbandsligist SV Kuppenheim

„Die Spieler hatten nach der Pause schwere Beine, mich ärgern vor allem die drei durch eigene Fehler eingeleiteten Gegentreffer“, fand Stefan auch kritisch anzusprechende Punkte. Am Ende war der Pflichtsieg indes ungefährdet. In einer Woche erwartet Langenwinkel in der ersten SBFV-Pokalrunde nun Verbandsligist SV Kuppenheim. „Das ist ein toller Gegner. Wir sind der klare Außenseiter, wollen uns aber weitere Prozentpunkte für die Form zum Rundenstart verschaffen“, schloss Langenwinkels Trainer Klaus Stefan. FV Langenwinkel: Szakacs; Fleig (68. Wagner), Kranich, Draghici (75. Kruss), Farres (88. Dahinten), Stefan, Ghita, Chadid (63. Kappa), Maalmi, El Manssouri, Livan. Tore: 0:1 Chahid (3.), 0:2 Ghita (12.), 0:3 El Manssouri (20.), 0:4 Livan (22.), 0:5 Maalmi (27.), 0:6 (30.), 1:6 Günyakti (50.), 1:7 Fleig (54.), 2:7 Günyakti (55.), 3:7 Günyakti (75.).

SBFV-Pokal, Qualifikation: DJK Welschensteinach – SV Niederschopfheim 2:5 (1:3). Der SV Niederschopfheim hat nach einem am Ende souveränen 5:2 Sieg bei der DJK Welschensteinach die erste Runde im südbadischen Pokal erreicht. Bereits vor der Partie waren die Rollen klar verteilt. Landesligist Niederschopfheim ging als klarer Favorit in die Partie gegen die DJK Welschensteinach, der in die Kreisliga A aufgestiegen ist. Der SVN wollte dies auch direkt unter Beweis stellen. Dennoch begann die Partie alles andere als gut für die Herdrich-Schützlinge. Denn die Gastgeber konnten bereits nach zwei Minuten mit der ersten Chance des Spiels in Führung gehen und dem SVN somit einen kleinen Nackenschlag verpassen.

Im Anschluss jedoch kippte die Partie immer mehr zu Gunsten des Favoriten und nach einem Strafstoß, den Elias Möschle verwandelte, fiel nach einer knappen Viertelstunde bereits der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich. Nun war der SVN endgültig in der Partie angekommen und noch vor der Pause sollten zwei weitere Treffer durch Yannic Prieto (30.) und Luis Leidinger (40.) gelingen, sodass bereits mit dem Pausenpfiff eine kleine Vorentscheidung gefallen war.

Nach dem Wechsel das selbe Bild. Der SVN wollte frühzeitig die endgültige Entscheidung herbeiführen und ließ einige Chancen liegen. Rund 10 Minuten vor dem Ende der Partie gelang schließlich der entscheidende vierte Treffer durch Max Rogge (81.) und man bog endgültig auf die Siegerstraße ein. Das 1:5 erneut durch Prieto (83.) sowie der Anschlusstreffer zum 2:5 in der 86. Minute waren letztlich nur noch für die Statistik entscheidend.

Auf Niederschopfheim wartet Titelverteidiger SV Oberachern

Spielerisch lies der SVN noch einiges zu wünschen übrig, dennoch war Coach Jan Herdrich nach der Partie recht zufrieden: „Wir haben am Ende auch in der Höhne verdient gewonnen, aber wir haben gerade spielerisch noch lange nicht unser komplettes Potenzial gezeigt. Die beiden Gegentreffer waren unnötig, dennoch für uns vielleicht wichtig um in der Partie anzukommen“, bilanziert Herdrich. Der SVN hat noch einige Chancen liegengelassen, so dass das Ergebnis am Ende auch hätte höher ausfallen können. „Dennoch muss ich auch dem Gegner ein Kompliment machen, die es wirklich gut gemacht haben und uns einiges abverlangt haben. Wir wissen, dass wir in den kommenden Spielen eine deutliche Leistungssteigerung brauchen, um auch für den Auftakt in der Liga bereit zu sein. Heute sind wir einfach glücklich, dass wir eine Runde weitergekommen sind“, so der Coach abschließenden der 1. Hauptrunde trifft der SV Niederschopfheim nun auf den Oberligisten und Titelverteidiger SV Oberachern. SV Niederschopfheim: Winkler; Reiß, Daffeh (49. Muhamedagic), Leidinger (63. Rogge), Prieto, Schaub (53. Bayer), Oschwald (36. T. Möschle), Schmider, E. Möschle, Weingart, Özkan (72. Baral). Tore: 1:0 Vollmer (2.), 1:1 Möschle (15. FE.), 1:2 Prieto (30.), 1:3 Leidinger (40.), 1:4 Rogge (81.), 1:5 Prieto (83.), 2:5 Obert (86.).