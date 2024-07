Qualifikation in Paris: Herbe Enttäuschung: Turn-Riege verpasst Olympia-Finale

3 Lukas Dauser bejubelt seine Barrenübung. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein starker Lukas Dauser reicht nicht: Deutschlands Turner verpassen wieder ein Team-Finale. Der Barren-Weltmeister kämpft hingegen um eine Medaille und verrät Details zu seiner Verletzung.









Paris - Die deutschen Turner müssen zum zweiten Mal nacheinander eine herbe Enttäuschung verkraften. Wie bei den Europameisterschaften in Rimini vor gut drei Monaten verpasste das Team von Bundestrainer Valeri Belenki auch bei den Olympischen Spielen in Paris das Mannschaftsfinale. 245,395 Punkten reichten für den starken Barren-Weltmeister Lukas Dauser sowie Andreas Toba, Nils Dunkel, Pascal Brendel und Timo Eder in der Qualifikation nur zum elften Platz. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Antwerpen hatte die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) noch Rang sechs belegt.