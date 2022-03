Qualifikation in Bad Dürrheim

1 Mehr als Schaschlik darf es auf dem Grill schon sein bei der ersten Schwarzwälder Grillmeisterschaft in Bad Dürrheim am 22. Mai. Foto: RitaE/Pixabay

Die Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft soll in diesem Jahr am Sonntag, 22. Mai, im Hindenburgpark stattfinden, ab sofort kann man sich dafür anmelden.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Bei dieser Veranstaltung darf man sich auf eine Grillmeisterschaft der besonderen Art freuen, teilt die Kur und Bäder GmbH mit. Hobbygriller haben die Möglichkeit, sich mit anderen Teams aus der Region zu messen und sich von einer fachkundigen Jury, welche auch bei den deutschen Meisterschaften die besten Grillteams Deutschlands kürt, bewerten zu lassen.

In lockerer und ungezwungener Atmosphäre mitten in Bad Dürrheim müssen vier unterschiedliche Gänge gegrillt werden. Einige Gänge sind vorgegeben andere wiederum können frei gewählt werden. Das Ganze fängt mit einem Schwarzwald Burger an, daraufhin folgt der unbekannte Warenkorb mit geheimer Beilage, als Drittes ist es Zeit für "Chefs Choice" mit Beilage. Zu guter Letzt noch etwas für die "Süßen-Liebhaber" – ein Dessert mit Beilage.

Die Grillteams werden hier mit aller Kraft um den Sieg kämpfen, denn der Gewinner erhält automatisch einen Startplatz bei der Deutschen Grillmeisterschaft 2022. Rund um das Event wird es ein passendes Rahmenprogramm und viele weitere Informationen rund um das Thema "Grillen" geben. Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf der Veranstaltung sind zu finden unter www.badduerrheim.de, Suchstichwort Grillmeister.