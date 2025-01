Noch zwei Siege bis ins Hauptfeld: Domenik Koepfer setzt sich in der ersten Qualifikations-Runde für die Australian Open in Melbourne durch. Am Mittwoch geht es für den Tennis-Profi aus Furtwangen bereits weiter.

Dominik Koepfer hat die erste Runde der Qualifikation für die Australian Open überstanden. Der Tennis-Profi aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) setzte sich am Dienstag gegen Ignacio Buse aus Peru in 2:12 Stunden mit 2:6, 6:3, 7:6 (10:5) durch.

Noch zwei Siege

In der zweiten Runde wartet am Mittwoch in Melbourne Ethan Quinn aus den USA. Für einen Platz im Hauptfeld des ersten Majors des Jahres muss der Schwarzwälder insgesamt drei Spiele gewinnen.

Letzter Deutscher in der Qualifikation

Nach dem Aus von Maximilian Marterer am Montag und Henri Squire am Dienstag ist der an Position 1 gesetzte Koepfer der letzte verbliebene Vertreter der deutschen Männer in der Qualifikation.