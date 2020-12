Pyrozauber in Sulgen Wolfgang Elsäßer über Branche in der Krise

Größter Umsatz vor Jahreswechsel

Das ist für Elsäßer aber nur ein geringer Trost: "Wir machen 95 Prozent des Jahresumsatzes in den drei Werktagen vor Silvester", erklärt er das Dilemma seiner Branche.

Im Jahr 2019 seien zum Beispiel rund 130 Millionen Euro mit Raketen, Kanonenschlägen oder Römischen Lichtern umgesetzt worden. Auch Feuerwerke an Hochzeiten oder Dorffesten sind dieses Jahr komplett weggefallen. "Einfach nur traurig", sagt er. Im vergangenen Jahr lag sein Umsatz bei 38 000 Euro, 2020 waren es kümmerliche 2000 Euro. "Wir haben auch keinen Cent an staatlichen Hilfsgeldern bekommen", klagt er. Kosten – beispielsweise für Versicherung, Fortbildung oder den Umbau seines Geschäfts – laufen hingegen weiter.

Wolfgang Elsäßer hat sämtliche Bestellungen bei seinen Lieferanten storniert, da er ohnehin nicht verkaufen durfte. Den großen Einkaufsmärkten hingegen sei das Verbot mehr oder weniger egal, da diese die Pyrotechnik auf Kommission kauften – und nun eben wieder zurückgaben. Elsäßers Plus: Er betreibt den Verkauf von Pyrotechnik nur im Nebenerwerb und arbeitet eigentlich als Maschinenbauer.

Das Böllerverbot für Silvester hält er für überzogen, da bei sachgemäßem Umgang in der Regel nichts passiere. "Dafür habe ich kein Verständnis", stellt er klar – zumal auch die Umweltbelastung überschaubar sei, da Materialien wie Recyclingpapier oder Ton für die Böller verwendet werden und Feuerwerke seltene Ereignisse sind im Gegensatz zu Belastungen durch Verkehr und Industrie. Vor allem in den Großstädten handelten Menschen aber manchmal unvernünftig, wenn sie beispielsweise mit Lichtern aufeinander schießen.

Eine weitere Gefahr bei einem Verkaufsverbot: Die Leute könnten sich illegal mit Pyrotechnik aus dem Internet oder dem Ausland eindecken – die deutlich gefährlicher sein könne.

Elsäßer selbst hat im Jahr 2007 seinen Abschluss zum Betrieb von Großfeuerwerken gemacht und ist seit 2008 mit seinem Geschäft am Markt. Ganz klar, er brennt für seine Tätigkeit. "Das war von klein auf meine Leidenschaft", sagt er. Es habe ihn schon immer fasziniert, wie viel Energie bei einem Feuerwerk freigesetzt werde. Mit 18 Jahren machte er dann keine halben Sachen mehr – er kaufte Feuerwerk für 1000 Mark.

Unvergessliche Momente

"Bei Hochzeiten kam auch schon eine Braut mit Tränen in den Augen und bedankte sich für das wundervolle Erlebnis des Feuerwerks", erinnert er sich gerne. Bei Events wie der Stadtfest Schramberg oder dem Fackellauf in Donaueschingen hat er den Menschen unvergessliche Momente beschert. "Die Leute können so ihren Alltag für eine Weile vergessen", weiß er.

Allerdings steckt auch viel Arbeit dahinter: Für eine fünfminütige Show am Himmel sind eineinhalb Tage Arbeit im Vorfeld notwendig. Wolfgang Elsäßer kann auf eine unfallfreie Laufbahn zurückblicken. "Es ist wichtig, die Gefahren zuvor genau abzuschätzen", sagt er.

Nur dieses Jahr wird an Silvester in der Region nicht viel geboten sein. Immerhin pfeffert der Pyrotechniker einiges bei sich zuhause ab, was einige Menschen erfreuen dürfte.