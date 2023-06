3 Zwei Anhänger des FC 08 Villingen sind beim Pokalendspiel in Emmendingen niedergerungen worden, die Polizei nahm sie in Gewahrsam. Foto: Marc Eich

Unschöne Szenen haben das Pokalendspiel des FC 08 Villingen in Emmendingen überschattet. Der Verein distanziert sich von den Krawallmachern, ärgert sich aber auch über die Sicherheitskräfte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war ein gebrauchter Tag des FC 08 Villingen: Die Nullachter haben am Samstag das Pokalendspiel gegen den SV Oberachern in Emmendingen vor mehr als 2300 Zuschauern verloren – und am Ende sorgten Anhänger des Oberligisten noch für unschöne Szenen. Zwei Menschen sind in Gewahrsam genommen worden.