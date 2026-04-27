PV-Spatenstich – und dann Ruhe: Wieso der Photovoltaik-Ausbau nahe St. Georgen stockt

„Spatenstich für innovatives Energiekonzept“ – unter diesem Titel berichtete die Scharr-Gruppe im Februar vom PV-Spatenstich auf dem Brogen. Viel passiert ist seitdem nicht. Warum?
6,5 Megawatt Leitung, auf rund 5,6 Hektar Fläche, dazu ein Batteriespeicher mit etwa 2,4 Megawatt Leistung – eine großflächige Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) soll im Bereich Brogen bei St. Georgen entstehen. Die Pläne stehen bereits seit längerer Zeit: Schon 2023 schlug die Anfrage erstmals im Ortschafts- und im Gemeinderat auf.