PV-Spatenstich – und dann Ruhe: Wieso der Photovoltaik-Ausbau nahe St. Georgen stockt

„Spatenstich für innovatives Energiekonzept“ – unter diesem Titel berichtete die Scharr-Gruppe im Februar vom PV-Spatenstich auf dem Brogen. Viel passiert ist seitdem nicht. Warum?

6,5 Megawatt Leitung, auf rund 5,6 Hektar Fläche, dazu ein Batteriespeicher mit etwa 2,4 Megawatt Leistung – eine großflächige Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) soll im Bereich Brogen bei St. Georgen entstehen. Die Pläne stehen bereits seit längerer Zeit: Schon 2023 schlug die Anfrage erstmals im Ortschafts- und im Gemeinderat auf.

Mittlerweile ist viel Zeit vergangen – und das Vorhaben hat diverse bürokratische Hürden genommen. Mit dem Spatenstich, der bereits im Februar stattfand, sollte es endlich auf die Zielgerade, den Bau der Anlage, gehen. Doch genau da gibt es nun neue Herausforderungen.

Denn in einer Mitteilung der Scharr-Gruppe, welche die Anlage auf einem von einem örtlichen Landwirt gepachteten Grundstück baut und auch betreiben wird, ist vom Start der Bauarbeiten am 25. Februar die Rede – und auch der offizielle Spatenstich ist bereits erfolgt. Dennoch sieht man heute, gut zwei Monate später, noch keinen Baufortschritt – und das, obwohl der ursprünglich anvisierte Termin für die Inbetriebnahme im Sommer immer näher rückt.

Tatsächlich verzögert sich der Bau der Anlage, wie auf Anfrage von Scharr zu erfahren ist. „Aufgrund aktueller Lieferengpässe, die unter anderem auf die politische Lage und die weiterhin angespannte Marktsituation zurückzuführen sind, kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Lieferung von Großkomponenten“, erklärt das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion. „Davon betroffen ist insbesondere die Mittelspannungsschaltanlage, die für den Anschluss der Anlage an das Stromnetz erforderlich ist.“

Erst Netzanschluss, dann PV-Module

Bevor jedoch der Anschluss ans Netz erfolgt ist, können die PV-Module noch nicht montiert werden, heißt es weiter in der Stellungnahme des Unternehmens. Daher wirke sich diese Verzögerung auf den weiteren Bauverlauf aus. „Entsprechend verschieben sich einzelne Projektschritte.“ Man stehe deshalb in engem Austausch mit dem Unternehmen Solarcomplex, welches das Projekt als Partner begleitet und nahe der PV-Anlage bereits eine Windkraftanlage betreibt.

Der Spatenstich ist bereits vor geraumer Zeit erfolgt (von links): Rolf Epting, Verpächter der Projektfläche, Rainer Scharr, geschäftsführender Gesellschafter der Scharr-Gruppe, Axel Wolff, Geschäftsführer des Unternehmens Scharr Wärme und Bene Müller, Vorstand von Solarcomplex schwingen den Spaten. Foto: Scharr

Dass die Anlage – wie ursprünglich geplant – noch im Sommer ans Netz gehen kann, ist vor diesem Hintergrund eher unwahrscheinlich. Nach aktuellem Stand sei davon nicht mehr auszugehen, heißt es von Scharr. „Ungeachtet dessen wird das Projekt weiterhin wie geplant in diesem Jahr umgesetzt. Die Bauarbeiten werden im Sommer fortgeführt.“

Anlage soll Strom für 2700 Haushalte liefern

Nach Jahren der Planung und des Wartens dauert es nun also noch etwas länger, bis die Freiflächen-PV-Anlage auf dem Brogen ans Netz gehen kann. Ist das erst einmal der Fall, so soll sie genug Strom für etwa 2700 Haushalte produzieren – und sich mit der nahe gelegenen Windkraftanlage bestens ergänzen.

„Hier machen wir die Energiewende konkret“, wird Rainer Scharr, geschäftsführender Gesellschafter der Scharr-Gruppe, in der Unternehmensmitteilung zum Spatenstich zitiert. „Die Kombination aus Wind, Photovoltaik und Speicher schafft ein zukunftsfähiges Modell und stärkt nachhaltig die regionale Versorgungssicherheit.“

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Wind und Sonne – zwei, die sich ergänzen

Durch die Bündelung von Wind- und Solarenergie an einem Netzverknüpfungspunkt werde die bestehende Infrastruktur effizient genutzt, heißt es weiter – nach Angaben des Unternehmens erstmalig in Baden-Württemberg. Die Quellen ergänzen sich in ihrem Erzeugungsprofil: Während Photovoltaik vor allem tagsüber und im Sommerhalbjahr Strom liefert, erzeugen Windkraftanlagen häufig in den Abend- und Nachtstunden sowie verstärkt im Winter Energie.

Der Batteriespeicher schließlich gleicht Überschüsse aus, reduziert Lastspitzen und erhöht die Netzstabilität, erklärt Scharr in der Mitteilung. „In Verbindung mit dem Speicher entsteht ein besonders stabiles und netzdienliches Energiesystem“, wird Solarcomplex-Vorstand Bene Müller in der Mitteilung zum Projekt zitiert.