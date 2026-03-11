PV-Offensive im Zollernalbkreis: So will der Landkreis seine Stromkosten drücken

Der Zollernalbkreis-Kreistag befasst sich mit Sonnenstrom auf kreisigenen Gebäuden. Hier liegt viel Potenzial, das es zu heben gilt.
Sperrig kommt sie daher, die Photovoltaik-Offensive des Zollernalbkreises. Zumindest, wenn man sich stur an die Sitzungsvorlage der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Kreistags hält. Dort ist nämlich vom „Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung für das Gebäudeportfolio der kreiseigenen Liegenschaften“ die Rede. Klimaschutzmanager Hartwig Alber aber erklärte die Taktik, die die Kreisverwaltung nun fahren will.