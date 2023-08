1 Schafft es die gesamte Energie aller PV-Anlagen ins Netz? Foto: © tl6781 – stock.adobe.com

In Zeiten von Energiewende und Gaskrise genießen Solarmodule Aufwind. Doch wird zu viel Energie erzeugt, kann dies das Netz zusammenbrechen lassen. Wir haben nachgefragt, was das für heimische Anlagen bedeutet – und für mögliche „Verdienstausfälle“.









Die Zahlen sprechen für sich: Gab es 2018 noch 590 Photovoltaik-Anlagen in Calw, wuchs diese Zahl in den vergangenen fünf Jahren stark an. 1037 waren es am Ende des zweiten Quartals 2023. Das geht laut dem Online-Vergleichs- und Informationsportal Selfmade Energy aus Daten des Statistischen Bundesamts und dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur hervor.