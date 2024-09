PV-Anlage in Rötenberg: Investoren ziehen sich von umstrittenem Projekt zurück

Die geplante Freiflächen-PV-Anlage in Rötenberg wird nicht gebaut: Die Investoren haben beschlossen, sich von dem Projekt zurückzuziehen. Als Gründe führt Bürgermeister Michael Lehrer „massiven Druck“ auf den in Rötenberg wohnhaften Investor an – und einen Artikel, in dem Einwände betroffener Bürger beleuchtet wurden.