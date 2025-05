PV-Anlage auf dem Brogen: Rieger: „Das ist genau die Bürokratie, die uns wahnsinnig macht“

Potenzialanalyse für Freiflächen-PV Elf Prozent der St. Georgener Gemarkung sind raus

Bei erneuerbaren Energien – auch bei Freiflächen-Photovoltaik – kochen die Emotionen bisweilen hoch. So auch in Bezug auf die Potenzialanalyse, die dazu in St. Georgen erstellt wurde. Und das, obwohl die bislang noch gar keine konkreten Folgen hat.