Puzzlespaß in Eutingen

1 32.000 Teile hat Andreas Schmid aus Eutingen zusammengepuzzelt und ausgelegt. Foto: Feinler

Andreas Schmid ist sehr gespannt, denn er sieht zum ersten Mal sein 32.000-Teile-Puzzle am Stück. Rund ein Jahr lang hat er die bunten Puzzleteile zusammengestellt, nun hat er sein Werk seiner Familie und seiner ganzen Nachbarschaft präsentiert.















Link kopiert

Eutingen - Im Hof hat Andreas Schmid zwei Planen zusammengeklebt. Die ganze Familie hilft beim Auspacken. Andreas Schmid hat das Gesamtwerk in Rechtecke aufgeteilt und diese auf einen Pappkarton gelegt. Damit kein Puzzle-Stück verloren geht, hat er die aufeinandergelegten acht Rechtecke mit Frischhaltefolie eingewickelt. Die Rechtecke hat Andreas Schmid auf seinem Wohnzimmertisch zusammengepuzzelt. Morgens vor der Spätschicht setzte er sich hin und puzzelte nach Lust und Laune.

Schon als Kind fleißig gepuzzelt

Bereits als Kind hatte der 31-Jährige mit seinem Opa gepuzzelt. Während der Pandemie kam ihm die Idee, so ein Großprojekt anzugehen. "Viele haben tolle Ideen und verwirklichen ihre Wünsche nicht. Sie finden immer wieder Ausreden. Ich dachte, ich mache das einfach mal", erklärt der gebürtige Eutinger. Daher hatte er im Internet nach einem schönen Motiv Ausschau gehalten.

Ihm habe das bunte Puzzle mit 32.000 Teilen aufgrund der Motive von Künstler Keith Haring und der Farben gefallen. Über 20 Kilogramm wiegt das Gesamtwerk, für das Andreas Schmid auch ein Wägelchen hat, damit er die Schachtel und den Inhalt transportieren kann.

4000 Teile in acht Tüten

Das Puzzle ist in 32 Bilder aufgeteilt, die alle mit einem weißen Rahmen verbunden sind. Damit die Chance besteht, das Gesamtbild zusammenzupuzzlen, waren die immer 4000 Teile in einer Tüte. Acht Tüten musste Andreas Schmid sortieren und daraus die Bilder zusammenpuzzeln. "Was mich freut ist, dass mir immer wieder Freunde geschrieben haben: ›Du schaffst das! Halt durch‹", erklärt der Puzzlefreund.

Manche hätten aber auch gemeint, er scherze nur und mache das nicht. Immer mal wieder haben auch Freunde ein paar Puzzleteile gesetzt, doch die meiste Arbeit hing schon an ihm. "Wenn man sich die Videos anschaut, wo alle freudig puzzeln. Ganz so freudig war es nicht immer", beschreibt Andreas Schmid, dass er schon manchmal aufhören musste.

Ganze Familie packt mit an

Da das gesamte Puzzle 5,50 Meter lang und zwei Meter breit ist, konnte er die Teile zu Hause im Wohnzimmer nicht zusammenpuzzeln. Er fragte daher bei seinen Eltern Claudia und Horst Schmid nach, ob er in deren Hof die Puzzle-Teile zusammenführen kann. Seine Brüder Thomas und Martin mit Familie waren gleich mit Begeisterung dabei. Daher wurde ein gemeinsames Essen einberufen und dann wurde das Riesen-Puzzle ausgelegt.

Mit Begeisterung packte die ganze Familie an und auch die jüngsten Neffen und Nichten schauten gespannt zu. "Was komisch ist, ich habe ein Puzzlestück zu viel, wenn das alles passt", beschrieb er, dass ihm das im Wohnzimmer aufgefallen ist. Daher ist er gespannt, ob sich das Stück nun irgendwo einsetzen lässt.

Unter Beifall wurde das große Puzzle angeschaut und bestaunt. Immer wieder kamen Nachbarn vorbei und schauten sich das Puzzle mit ihren Kindern an. Das weiße Puzzle-Stück, das zu viel war, blieb jedoch übrig. "Da muss ich mal beim Hersteller nachfragen", erklärte Andreas Schmid lachend.

Andreas Schmid ist stolz auf das Erreichte

Das Gesamtpuzzle wolle er in Teile zerlegen und nochmals Freunden präsentieren. Was damit passiert, dafür hat der Eutinger noch keinen Verwendungszweck. Eine Wand dafür habe er noch nicht gefunden. "Wer eine Idee hat, kann sich melden", erklärt er und merkt an, dass er es auch für soziale Zwecke zur Verfügung stellen würde.

Seine Familie ermutigt ihn aktuell, sich an das nächstgrößere Puzzle mit 40.000 Teilen heranzuwagen, doch das sagt Andreas Schmid vom Motiv her nicht zu. Am Familientag ließ er das Gesamtwerk auf sich wirken, war stolz auf das Erreichte und freut sich nun, wenn er anderen damit eine Freude machen kann.