Schwere Zeiten für Forstwirtschaft in BW Verlust einer „Brotbaumart“ wird Einkommen schmälern

Wie stark der Niederschlag in diesem Frühjahr zurückgegangen ist, misst die Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg an ihrer Klimastation. Die Auswirkungen dieses Klimawandels hat für die Wälder weitreichende Folgen.