Klein sind sie. Klein und gestreift. Mit ihren winzigen Schnauzen stöbern sie putzmunter im vom Regen schlammigen Boden umher, wälzen oder jagen sich und quieken fröhlich für sich hin.

Bei den Wildschweinen im Natzental im Schwenninger Wald sind die Frühlingsgefühle ausgebrochen. Das Endergebnis: Fünf gesunde Frischlinge, die dieser Tage aufgeweckt durch den Matsch tollen und so Spaziergängern ein Lächeln entlocken.

Auch die neue Schwenninger Revierförsterin Alexandra Preis freut sich über den Nachwuchs. Zusammen mit Waldarbeitern kümmert sich die 28-Jährige um das Wildgehege im Schwenninger Wald. Momentan sei in der bestehenden Wildschwein Rotte ein Eber „und dieser Eber vermehrt sich eben“, erklärt Preis schmunzelnd. Deshalb sei auch nicht ausgeschlossen, dass zu den fünf Neugeborenen noch weitere Wildschwein-Kinder dazukommen könnten.

Das Füttern der Tiere sollte unterlassen werden

Durch Menschenhand werde hier im Paarungs-Prozess übrigens nicht eingegriffen – es könne nur beobachtet werden, was im Gehege vor sich geht. „Wenn man die Tiere im Blick hat, lässt sich schon erkennen, wenn eine Sau immer dicker wird. Aber sonst kriegen wir bei dem großen Gehege nicht viel mit“, äußert sich Preis.

Genüsslich graben die Kleinen im Schlamm. Foto: Özhan Ezer

Auch sonst bestehe zwischen Tier und Mensch kein großer Kontakt. Gefüttert werden diese automatisch mit einer Getreidemischung. In dem Zuge erinnert die Revierförsterin die Spaziergänger daran, das Füttern der Tiere dringend zu unterlassen, auch wenn diese zutraulich scheinen, weil sie neugierig am Zaun die Spaziergänger begutachten. „Die verhungern schon nicht“, ist sie sich sicher.

Im Herbst müssen Tiere geschossen werden

Doch so süß die Frischlinge auch sind, so schaut Alexandra Preis auf diese auch mit einem weinenden Auge, denn sie weiß, was die erwachsenen Tiere im Herbst für ein Schicksal erwartet.

„Die Anzahl, die jetzt an Frischlingen dazugekommen ist, wird im Herbst dann geschossen“, erklärt sie das Prozedere.

Die erwachsenen Tiere müssen früher oder später geschossen werden. Foto: Özhan Ezer

Momentan leben 15 Wildschweine in der Rotte. Mit den fünf neuen Babys müssen fünf dann also weichen. Höchstwahrscheinlich – insofern unter den Frischlingen ein Männchen dabei ist – wird es dem einzigen Eber der Rotte an den Kragen gehen, erläutert Preis. „Der Genpool muss weiter durchgemischt werden“, begründet sie. Welches Geschlecht die Frischlinge haben, weiß man bis jetzt übrigens noch nicht: „Die Mutter schirmt die Babys sehr stark ab“, so Preis. In der Natur leben Eber übrigens – außer zur Paarungszeit vom November bis Januar – alleine.

Das gewonnene Fleisch werde dann über das Forstamt vermarktet und verkauft, berichtet Preis. Trotzdem freue sie sich über den Nachwuchs: „Es ist absolut nett die kleinen Frischlinge zu sehen“, sagt sie.