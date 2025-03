Über 230 Helferinnen und Helfer, darunter gut 60 Kinder, aus Vereinen und Private, sammelten auf Wiesen entlang der Schiltach und an Waldrändern in den Seitentälern viel Müll ein.

Unmengen an Flaschen, Gläsern, Porzellan und Geschirr, Plastikverpackungen sammelten die Helfer in Müllsäcken. An gut zugänglichen Waldrändern und Parkstreifen war Sperrmüll abgeladen worden, wie Fernseher, Kühlschrank, Staubsauger und Autoreifen, auch Malerwerkzeug und Farbeimer hatte man in der Natur entsorgt.

Viel Krempel wurde gefunden. Foto: Ziechaus

Leitungen verschiedener Stärke und Gardinenstangen waren zu finden und landeten in den drei Containern am Parkstreifen vor Hunsel, an der Halle in Vorderlehengericht und beim Gerätehaus, die alle gut gefüllt waren am Ende der Sammelaktion.

Die Helfer waren an vielen Stellen im Einsatz. Foto: Ziechaus

Auffällig waren Ansammlungen von Wodka- und Likörflaschen an bestimmten Stellen, wie auch Unmengen von Kippen. Dabei können Raucher mit den kleinen, runden Dosen der Aktion „Kipp it Clean“ den Boden einfach sauber halten. Weggeworfene Kippen verseuchen Wasser und Wiesen und können auch zu Bränden führen.

Den fleißigen Helfern wurde gedankt. Foto: Ziechaus

Vom Arbeitskreis sauberes Schiltach dankten Thomas Kipp und Annette Wolber beim Abschlussvesper in der Gerätehalle den vielen Helfern und der Feuerwehr für ihren Einsatz für eine saubere Natur um Schiltach. Schirmherrschaft über die Aktion hatte die Stadt, die auch für die Container sorgte und für Getränke und Vesper.