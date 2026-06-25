Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die Kinder und das Team der Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde Bisingen auf den Weg zum Klingenbach. Ausgerüstet mit Müllsäcken, Greifzangen und einer Riesenportion guter Laune gingen die Kinder auf Entdeckungstour, wurden zu großen Abenteurern und sammelten alles ein, was in der Natur nichts verloren hat.

Gemeinsam wurde angepackt ​ Dabei kam leider einiges zusammen: von kleinen Fundstücken bis hin zu größerem Unrat. Gemeinsam wurde angepackt und ganz nebenbei lernten die Kinder wie wichtig es ist, Verantwortung für die Umwelt und Gottes Schöpfung zu übernehmen – und dass Naturschutz richtig Spaß machen kann. Bei den sommerlichen Temperaturen durfte natürlich auch das kühle Nass nicht fehlen. Immer wieder sorgte der Bach für eine willkommene Erfrischung, und so wurde aus der Aktion ein fröhlicher Nachmittag voller Abenteuer, Teamgeist und jeder Menge Gelächter. Zum Abschluss gab es für alle leckeres Eis.​

Die Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde Bisingen trifft sich einmal im Monat samstags – das Team freut sich jederzeit über neue Gesichter. Wer im Grundschulalter ist, Lust auf spannende Abenteuer, coole Aktionen, Spiele, Gemeinschaft und jede Menge Spaß hat, ist herzlich willkommen. Schon am ersten Sommerferienwochenende wartet mit der Abenteuer-Jungschar und einer Übernachtung im Gemeindehaus der nächste Höhepunkt.