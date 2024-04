Derzeit sind Autos, Gartenmöbel und alles, was sonst noch draußen steht vielerorts von einer gelben Schicht überzogen ist. Worum handelt es sich bei dem gelben Staub? Die Antwort ist: Pollen.

Der Staub stammt von Bäumen oder anderen Pflanzen. Derzeit hat die Birke Hochsaison. Das bedeutet, wer nun die Fenster reinigt, weil ihm der gelbe Film stört, der kann das in einigen Tagen (aller Voraussicht nach) wiederholen. In der Regel lohnt es sich, den Groß- beziehungsweise Frühjahrsputz bis Mitte oder sogar Ende Mai aufzuschieben. Dann nehmen die gelben Pollen langsam wieder ab.

Pollenbelastung derzeit hoch

Aktuell ist die Pollenbelastung besonders bei Birke hoch, die meisten Bäume seien inzwischen jedoch verblüht, sodass die Spitzenbelastung vorbei sei, schreibt ein Experte der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Auch bei der Esche ist die Hochphase der Blüte vorbei.

Außerdem können derzeit Pollen der folgenden Bäume in der Luft sein

Platane

Rosskastanie

Rotbuche

Eiche

Pappel

Weide

Zypressengewächse

Außerdem hat die Fichtenblüte begonnen. Vor zwei Jahren hatte sich das Phänomen durch ein sogenanntes Mastjahr bei der Fichte verstärkt. Die Bäume, die in Deutschland nach wie vor weit verbreitet sind, blühen dann besonders stark. Das kommt etwa alle vier bis sieben Jahre vor. In diesem Jahr vermischte sich der Blütenstaub dafür an manchen Tagen mit Saharastaub.

Weitere Informationen zu den aktuell umherfliegenden Pollen gibt es hier.

In der Regel ist der Pollenflug stark wetterabhängig. Regen, der in dieser Woche wieder wahrscheinlicher wird, wäscht große Mengen der Pollen aus der Luft – und im Zweifel auch von den Fenstern oder dem Auto. Wie das am besten gelingt haben wir hier zusammengefasst.