Putzen in Albstadt: Die Jugendlichen machen das Zentrum sauber

In Tailfingen sind die jungen Leute mit Greifzangen und Mülleimer unterwegs gewesen.
Zigarettenkippen, Verpackungsreste, Kaugummis – in der Stadt liegt einiger Müll herum. Da macht das Tailfinger Ortszentrum keine Ausnahme. Um dem Unrat zu Leibe zu rücken, haben sich am Freitagnachmittag über ein Dutzend Jugendliche aus dem Jugendtreff Tailfingen mit Greifzangen und Mülleimern auf den Weg gemacht – um aufzuräumen. Die Stadtputzete vor Ort ist ein Angebot im Rahmen des offenen Jugendtreffs Tailfingen.