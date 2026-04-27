Putzen in Albstadt: Die Jugendlichen machen das Zentrum sauber

Zigarettenkippen, Verpackungsreste, Kaugummis – in der Stadt liegt einiger Müll herum. Da macht das Tailfinger Ortszentrum keine Ausnahme. Um dem Unrat zu Leibe zu rücken, haben sich am Freitagnachmittag über ein Dutzend Jugendliche aus dem Jugendtreff Tailfingen mit Greifzangen und Mülleimern auf den Weg gemacht – um aufzuräumen. Die Stadtputzete vor Ort ist ein Angebot im Rahmen des offenen Jugendtreffs Tailfingen.

Angeleitet von Sebastian Conzelmann, dem Jugendsozialarbeiter des Kinder- und Jugendbüros von Albstadt, wurde Müll unter anderem im Bereich der Lutherschule, im Uhlandsgarten und in der Neuen Mitte gesammelt. Die Aktion fand bereits zum zweiten Mal statt.

Das Ziel der Aktion mit Greifzange und Mülleimer: Dem Stadtteil etwas zurückgeben, wie Jugendsozialarbeiter Conzelmann betont. Und für die Jugendlichen einen Bezug zur Umwelt herstellen. Dazu sollen die Jugendlichen mit gutem Beispiel für ihre Altersgenossen vorangehen.

Gesammelt wurde der Abfall bei der Aktion in großen blauen Müllsäcken. Im vergangenen Jahr sind bereits zehn Müllsäcke zusammengekommen. Dieses Mal waren es schon nach der Station an der Lutherschule vier. Dem Enthusiasmus nach zu schließen, den die Jugendlichen aus dem Jugendtreff ans Werk legten, machte die Arbeit sichtbar Freude. Abschließend wurden die Müllsammler noch mit Pizza belohnt.