Putzaktion in Oberndorf: Müll kann ausnahmsweise auch verbinden

Der Verein „Wir für Lindenhof“ holt den SWR mit der „Dreck-weg-Woche“ nach Oberndorf. Am Ende wird eine große Gemeinschaftsprojekt daraus.

Als Ingo Lege pünktlich um elf auf dem Lindenhofplatz eintraf, wurde er schon von vielen fleißigen Helfern erwartet, die sich an der „Dreck-weg-Woche“ des Südwestrundfunks beteiligen wollten. Bereits im vierten Jahr führe er diese Aktion durch, die sich zunehmender Beliebtheit erfreue und von engagierten Menschen sehr gerne angenommen werde, erklärt der SWR 1-Moderator, der mit Müllzange und Abfallsack mit gutem Beispiel bei der Aktion voranging.

Markus Wieseke vom Verein „Wir für Lindenhof“ hatte sich für den rührigen Verein beim SWR beworben, und Ingo Lege war gerne an die Stadt am Neckar gereist. Im Städtle angekommen wurde ihm zwar mitgeteilt, dass er noch den „Buckel nuff“ müsse, er war aber doch noch rechtzeitig vor Ort.

Da kommt eine Menge Müll zusammen Foto: Wagner

Viele Mitglieder des Vereins „Wir für Lindenhof“ warteten, mit Müllzange und Säcken bewaffnet, auf ihren Einsatz Auch die Vorschulkinder des katholischen Kindergartens konnten es in ihren gelben Westen kaum erwarten, dem Müll auf dem Lindenhof den Garaus zu machen – und sie erfuhren dabei ganz praktisch, wie wichtig ein achtsamer Umgang mit der Umwelt ist. Begleitet wurde die Gruppe von Kita-Leiterin Laura Borneis und der Erzieherin Annette Brehm. „Uns ist es wichtig, unsere Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren und sie bei solchen Aktionen, die in unserem Stadtteil stattfinden, aktiv zu beteiligen“, betont Laura Borneis.

Ingo Lege interviewt Initiator Markus Wieseke und Bürgermeister Matthias Winter. Foto: Wagner

Markus Wieseke hatte zur Verstärkung noch seine Schulklasse aus der Berufsvorbereitenden Einrichtung der Stiftung St. Franziskus in Rottweil mitgebracht, so dass Bürgermeister Matthias Winter eine stolze Anzahl von Helfern begrüßen konnte. Er gab seiner Freude über die große Teilnehmerzahl Ausdruck, bedankte sich bei allen und kündigte ein deftiges Vesper im SCL-Sportheim am Ende der Müllaktion. Zudem hatte er den Bauhof beauftragt, den eingesammelten Unrat einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Nicht nur Kleinigkeiten

Das war eine ganze Menge, denn den kleinen und großen Müllsammlern entging nichts. Jedes Papierle, jeder Zigarettenstummel und vieles mehr wurden in die mitgebrachten Müllsäcke gesteckt. Doch es waren nicht nur Kleinigkeiten, die achtlos in die Landschaft geworfen worden waren. Zwischen den Containern beim Sportheim waren einmal mehr größere Mengen Abfall abgelagert worden, und bei der Erddeponie hatte ein bisher Unbekannter acht abgefahrene Reifen illegal entsorgt. Allerdings kommt er möglicherweise nicht ungeschoren davon.

Kopfschütteln auch bei einer Ruhebank in der Steinbeisstraße: Sage und schreibe 70 leegetrunkene Flachmänner wurden im Umkreis von fünf Metern um einen Abfallbehälter aus den Büschen herausgefischt.

Alles wird genau abgesucht. Foto: Wagner

Die Männer vom Bauhof hatten ordentlich zu tun, um den gesammelten Müll aufzuladen und zu entsorgen. Von der leeren Flasche, über Zigarettenstummel und Papier, bis hin zu Gummistiefeln, Kleidungsstücken, Drahtgeflechten und den besagten Reifen reichte das Sammelsurium der achtlos entsorgten Gegenstände.

Moderator Ingo Lege war allerdings nicht nur als eifriger Sammler dabei. Er sprach auch mit den Beteiligten und sorgte dafür, dass die Interviews am selben Tag noch im Radio zu hören waren. Das war dann auch für die Vorschulkinder „ein spannender und unvergesslicher Moment“.

Beim abschließenden Vesper im Sportheim war die Unachtsamkeit vieler Menschen bei der Müllentsorgung selbstverständlich ein großes Thema, hatten doch die Teilnehmer an der Aktion live erlebt, was so alles gedankenlos in der Landschaft entsorgt wird.

Der Verein „Wir für Lindenhof“ hat durch diese Aktion einmal mehr auf sich aufmerksam gemacht und sich bei der Dreck-weg-Woche, zusammen mit dem SWR prächtig präsentiert –ein weiterer Beweis für das gute Zusammenleben untereinander. So kann Müll sogar verbinden.