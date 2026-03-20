Putzaktion in Oberndorf: Müll kann ausnahmsweise auch verbinden

Der Verein „Wir für Lindenhof“ holt den SWR mit der „Dreck-weg-Woche“ nach Oberndorf. Am Ende wird eine große Gemeinschaftsprojekt daraus.
Als Ingo Lege pünktlich um elf auf dem Lindenhofplatz eintraf, wurde er schon von vielen fleißigen Helfern erwartet, die sich an der „Dreck-weg-Woche“ des Südwestrundfunks beteiligen wollten. Bereits im vierten Jahr führe er diese Aktion durch, die sich zunehmender Beliebtheit erfreue und von engagierten Menschen sehr gerne angenommen werde, erklärt der SWR 1-Moderator, der mit Müllzange und Abfallsack mit gutem Beispiel bei der Aktion voranging.