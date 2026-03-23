Putzaktion in Horb: Viele Helfer machen die Stadt sauber

„Stadtputzede“ war angesagt: In Horb sah man Menschen, darunter viele Kinder, die mit Greifzangen und Müllsäcken bewaffnet die Gegend abgingen.
Bei der Stadtputzete in Horb konnte man sich am Samstag nur wundern, was alles einfach so ins Gelände geschmissen wird. Vom Schlauchboot, das kaputt im Baum am Neckarufer hing, über ein Waschbecken im Gebüsch bis hin zu einem Fahrrad, einem halbverrotteten Kuscheltier oder Unterhosen. Und natürlich Zigarettenkippen ohne Ende oder Coffee-to-go-Becher. Kurzum, es war mal wieder alles dabei, was bestimmt nicht in die Landschaft gehört.