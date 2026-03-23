Putzaktion in Horb: Viele Helfer machen die Stadt sauber

„Stadtputzede“ war angesagt: In Horb sah man Menschen, darunter viele Kinder, die mit Greifzangen und Müllsäcken bewaffnet die Gegend abgingen.

Bei der Stadtputzete in Horb konnte man sich am Samstag nur wundern, was alles einfach so ins Gelände geschmissen wird. Vom Schlauchboot, das kaputt im Baum am Neckarufer hing, über ein Waschbecken im Gebüsch bis hin zu einem Fahrrad, einem halbverrotteten Kuscheltier oder Unterhosen. Und natürlich Zigarettenkippen ohne Ende oder Coffee-to-go-Becher. Kurzum, es war mal wieder alles dabei, was bestimmt nicht in die Landschaft gehört.

„Irgendwer wird’s schon wegräumen“ oder „für was zahlen wir Steuern“ mögen sich die Müllferkel denken, die ihren Unrat auf diese Weise entsorgen. Dass sowas nicht geht, ist klar. Um den vielen Verschmutzungen, die auch vom fleißigsten Stadtreinigungsteam nicht ganz beseitigt werden können, wenigsten einmal im Jahr zu Leibe zu rücken, laden die Stadt Horb und die Verantwortlichen der Stadtteile jedes Jahr die Bürger zur gemeinsamen Stadtputzaktion „Horb putzmunter“ ein.

Jede Hilfe zählt

„Jede helfende Hand ist wichtig, um gemeinsam den achtlos weggeworfenen Müll entlang von Wegen, Rasenflächen, aus Gebüschen, aus Blumenbeeten, am Neckarufer und an weiteren Bächen einsammeln zu können“, hieß es in einem Aufruf der Stadtverwaltung Horb.

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Pünktlich um 9 Uhr durfte Bürgermeister Ralph Zimmermann am vergangenen Samstag eine große Zahl von Anständigen, wie er die ehrenamtlichen Helfer nannte, vor der Markthalle begrüßen. „Schade, dass wir so eine Aktion überhaupt machen müssen“, betonte Zimmermann. „Wenn jeder seinen Müll entweder in einen der vielen Mülleimer werfen oder ins Recyclingcenter bringen würde, wäre das gar nicht notwendig.“

In Bildechingen beteiligten sich viele Helfer an der Stadtputzete. Foto: Michael Laschinger

Nina Völlnagel vom Grünflächenmanagement der Stadt stattete die Helfer mit Schutzwesten, Greifern und Plastiksäcken aus, und wer wollte, konnte auf einem Plan ablesen, wo die Hotspots der putzmunteren Aktion lagen, oder sich sein eigenes Revier suchen.

Pfadfinder machen mit

Die Helfer machten sich auf den Weg rund um den Flößerwasen, doch nicht nur in der Kernstadt war große Kehrwoche, sondern traditionsgemäß auch auf dem Hohenberg. Dort waren wieder um die 20 Helfer, darunter eine größere Pfadfindergruppe, dabei, die Gegend nach allem, was nicht wirklich dort hingehört, abzusuchen. Dass man unter anderem jede Menge Fast-Food-Tüten im Gebüsch fand, verwunderte niemanden.

Im Horber Stadtteil Bildechingen folgten ebenfalls rund 50 Personen dem Aufruf, Feld und Flur nach Unrat zu durchforsten. Auch hier sammelten sich nach knapp drei Stunden am Treffpunkt bei der Halle eine stattliche Anzahl blauer Säcke an, alle gut gefüllt mit den Hinterlassenschaften von Müllferkel und Co.

Blaue Müllsäcke, Greifer und ein paar Tipps gab es bei Nina Vollnagel zu Beginn der Stadtputzede am Flößerwasen. Foto: Peter Morlok

Dies ist eine Momentaufnahme an nur drei Stationen, doch im gesamten Stadtgebiet fand diese Aktion zur gleichen Zeit statt. Man wollte damit die fleißigen Helfer vom Bauhof entlasten, die sich in den zurückliegenden Jahren an bis zu fünf Samstagen bereithalten mussten, um den Müll, den die Helfer einsammelten, auch zu entsorgen.

Dass man nach fast drei Stunden Müll suchen und sammeln auch einen ordentlichen Durst und Hunger hat, ist klar. An den Hotspots der jeweiligen Sammelorte stand ab 11.30 Uhr für die Helfer ein herzhaftes Vesper samt Kaltgetränken parat.

Ein Kleinlaster voll Müll: So viele Abfälle wurden allein in der Kernstadt an einem Vormittag eingesammelt. Foto: Peter Morlok

Die Stadtputzaktion war wieder einmal ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass mit etwas gutem Willen und ein wenig Zeit ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung gesetzt werden kann. Bürgermeister Ralph Zimmermann hob in seinem Fazit die hohe Beteiligung hervor, über die er sich sehr freute.

Freuen dürfen sich auch einige der Helfer, denn am Aktionstag gabt es für alle Teilnehmenden in jeder Ortschaft zusätzlich eine Tombola, bei der zweimal zwei Tickets für die Ritterspiele im Juni 2026 verlost wurden.