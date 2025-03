Putzaktion in Haigerloch: Freiwillige sammeln illegal entsorgten Müll ein

Haigerloch putzt sich raus Stadtweit sind Helfer unterwegs, um die Natur von Müll zu befreien

In einigen Teilen des Stadtgebiets wurde am Samstag fleißig Hand angelegt und die Natur von Unrat und Müll befreit. Alles, was die fleißigen Helfern zusammentrugen, landete am Ende in einem großen Container im Bauhof.